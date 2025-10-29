La plaza de Santa María albergará este fin de semana una instalación de creación compartida para impulsar Cáceres 2031

Recreación de la instalación 'En hojas blancas' que se colocará en la plaza de Santa María de Cáceres para impulsar la Capitalidad Cultural de 2031 con los mensajes de los ciudadanos - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

El Consorcio Cáceres 2031 ha presentado este miércoles 'En hojas blancas', una instalación artística y participativa que transformará este fin de semana la plaza de Santa María de la capital cacereña en un espacio de creación compartida. La inauguración tendrá lugar este viernes, 31 de octubre, a las 20,00 horas, y la obra permanecerá instalada durante todo el fin de semana, abierta a la participación libre de la ciudadanía y de los visitantes.

'En hojas blancas' está compuesta por miles de cuadernos en blanco iluminados, dispuestos sobre una estructura circular que invita a escribir, dibujar o dejar pensamientos anónimos. Esta superficie de papel y luz se convertirá en una gran página abierta a la ciudad, un archivo vivo de emociones y reflexiones que irá transformándose con el paso del fin de semana.

La instalación reivindica el valor de lo analógico frente a la inmediatez digital, recuperando el gesto íntimo de escribir a mano y la fuerza de las palabras compartidas.

Antes de su inauguración ya se han distribuido varios cuadernos en centros educativos, asociaciones culturales y centros de mayores de Cáceres para que las personas pudieran reflejar sus pensamientos, recuerdos y deseos. Estas primeras aportaciones formarán parte del conjunto, simbolizando la diversidad de voces que conforman la identidad de la ciudad y su implicación en el camino hacia la capitalidad cultural.

Durante la presentación del proyecto, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez, ha destacado que 'En hojas blancas' "refleja de manera poética los valores que inspiran la candidatura de Cáceres 2031: la participación, la diversidad, la libertad de expresión y el diálogo".

"Cáceres es el escenario perfecto para esta obra. Porque aquí la historia convive con la creación contemporánea; aquí lo patrimonial no es un peso, sino una raíz desde la que seguimos creciendo. Queremos que cada persona se sienta parte de un relato común, que entienda que la cultura no es solo contemplar, sino también participar, compartir y dejar huella", ha añadido.

La instalación llega a Cáceres en un formato adaptado al entorno patrimonial de la plaza de Santa María. Su diseño sencillo -basado en papel, luz y palabra- genera una presencia poética y respetuosa con el espacio histórico, que se iluminará al caer la noche para convertirse en una gran caja de luz abierta a la ciudadanía.

Además, el proyecto incorpora una dimensión europea, ya que permitirá el intercambio de cuadernos y mensajes con otras ciudades del continente. De este modo, 'En hojas blancas' amplía su sentido simbólico: Cáceres escribe junto a Europa una historia común basada en la cultura, la creatividad y el diálogo.

Por ello, la ciudadanía está invitada a acercarse este fin de semana a la Plaza de Santa María para participar en esta experiencia colectiva, efímera y luminosa, que convierte la palabra en arte y la cultura en un espacio compartido.

'En Hojas Blancas' es una instalación diseñada por Luzinterruptus producida por Tres Elefantas y Ciudadano Kien. Estará abierta para añadir hojas blancas el viernes desde las 20,00 hasta las 00,00 horas, el sábado de 12,00 a 00,00 horas y el domingo de 12,00 a 22,00 horas.