El Pleno del Ayuntamiento de Badajoz adjudica por unanimidad las obras de la piscina de la margen derecha. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado este miércoles por unanimidad en una sesión extraordinaria la adjudicación del expediente de contratación de la construcción de la piscina climatizada y exterior de la margen derecha a la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por AFC Construcciones y Contratas SL y Grulop 21 SL por 11.870.670,44 euros, con un plazo de ejecución de 20 meses.

Antes de la votación, ha tomado la palabra el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, para quien se trata de una "buena noticia" para la ciudad y quien felicita a todos los que han estado trabajando en este proyecto, dado que se ha tenido que pasar o "sufrir" por distintos trámites administrativos que son "absolutamente obligados para poder llegar a este momento". También ha reconocido que los plazos "se eternizan" y que "a veces uno siente desesperación en algunos casos porque parece que no llega el final".

"Pero, con la colaboración de todos, con el trabajo de todos, con el esfuerzo de todos, al final estamos hoy aquí y en definitiva es una buena noticia para la ciudad", ha resaltado, para confiar en que "pronto" pueda verse el inicio de las obras y "sobre todo y ante todo" que "cuanto antes" se pueda utilizar esa piscina y disfrutarla por parte de los vecinos.

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