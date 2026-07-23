El pleno del Ayuntamiento de Badajoz da luz verde a la implantación del sistema de teletrabajo

Pleno del Ayuntamiento de Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado en su sesión de este jueves, día 23, con el voto a favor de PP, PSOE y el edil no adscrito y en contra de Vox, la implantación del sistema de teletrabajo en el consistorio y sus entes dependientes, que estará en marcha a partir de enero de 2027.

El concejal de Recursos Humanos, Eladio Buzo, ha sido el encargado de explicar este reglamento por el cual llevan a cabo la implantación y regulan esta modalidad de trabajo, con el objetivo de favorecer la conciliación de la vida profesional, familiar y laboral de los empleados públicos a través de la flexibilización a la hora realizar el trabajo desde el domicilio, sin que ello suponga una disminución de la dedicación y de la calidad del servicio público.

Así y para garantizar, ha agregado, la calidad y la dedicación de los servicios públicos es necesario la "eficiente" organización del teletrabajo, cuya prestación habrá de ser "expresamente" autorizada y será compatible con la modalidad presencial y que, en todo caso, tendrá un carácter voluntario y reversible, salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados.

La implantación de este sistema, ha detallado de igual modo, tiene una naturaleza "exclusivamente" organizativa y no supone una modificación de la jornada anual de trabajo, ni de la Relación de Puestos de Trabajo, ni de la plantilla presupuestaria.

Buzo también ha destacado que cuenta con los informes favorables de secretaría e intervención con respecto a la dotación económica necesaria para llevar a cabo el teletrabajo, que se dota para el próximo presupuesto con una partida para los equipos necesarios; y que se ha llevado a la Mesa General de Negociación con el voto favorable de los sindicatos representados. Una vez reciba el visto bueno del pleno, el texto se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia durante 30 días hábiles para la presentación de posibles reclamaciones o alegaciones.

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