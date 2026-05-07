La población extranjera sube en 1.157 personas en primer trimestre en Extremadura, frente al descenso de 1.152 españoles

Archivo - Varias personas en el centro de la ciudad, a 10 de agosto de 2024, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha aumentado en 23.198 habitantes su población. En concreto, ha crecido un 0,33% durante el segundo trimestre de 2024. En total, la reg - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID/ MÉRIDA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La población extranjera ha subido en 1.157 personas en el primer trimestre en Extremadura, lo que supone un 2,25 por ciento más que en el trimestre anterior, mientras que la población española ha descendido casi en la misma medida, en 1.152 personas, un 0,11 por ciento, en este mismo periodo en la región.

Con esta variación, el total de residentes en Extremadura se sitúa a 1 de abril de 2026 en 1.055.347 habitantes, lo que supone un incremento de cinco personas respecto a los datos a 1 de enero de 2026, según la Estadística Continua de Población que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por provincias, la de Badajoz ha registrado un aumento de 277 personas en el primer trimestre del año, un 0,04 por ciento más que en el trimestre anterior, hasta alcanzar los 666.771, mientras que en la de Cáceres la población se ha reducido en 272 habitantes, un 0,07 por ciento menos, hasta los 388.576.

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