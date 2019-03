Podemos Badajoz se suma a las reivindicaciones para visibilizar el trabajo "por combatir el machismo"

Publicado 07/03/2019 14:45:09 CET

BADAJOZ, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La formación Podemos Badajoz se ha sumado a las reivindicaciones del 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, una "fecha clave" para "visibilizar" todo el trabajo que se lleva a cabo desde los diferentes espacios y "casi siempre de manera oculta por combatir el machismo".

"El feminismo nos ha dado mucho en lo que creer, pero a su vez ha supuesto una carga, pues somos conscientes de lo que nos rodea y de todo lo que queda por cambiar", ha sostenido Podemos en una nota de prensa en la que ha recordado que el pasado 8M "ya" demostraron en las calles que "el feminismo solo se entiende como un internacionalismo", por lo que van a seguir "saliendo a la calle, a gritar y reivindicar" por los derechos de la mujer.

"Por los conseguidos y los que faltan. Por los que tenemos aquí, pero no las compañeras de otros países, en otros rincones del mundo. Por nuestras opresiones y las distintas discriminaciones que se suman al hecho de ser mujer. Y vamos a hacerlo mientras celebramos que estamos juntas, fuertes y combativas", ha concretado.

Por ello, desde Podemos Badajoz apoyan la huelga de 24 horas y las acciones que se están organizando desde el movimiento feminista "como síntoma inequívoco" de que "no" van "a ceder al patriarcado en ninguna de sus formas", al tiempo que creen que en este día se debe "tener claro" que "las diferentes violencias machistas no van a tomarse un respiro" y que "es muy importante saber que se sustentan por el sistema capitalista".

"No se entiende un feminismo si no es desde una perspectiva anticapitalista, desde donde todas seamos parte y se ejerza una verdadera sororidad que no quede oculta por el neoliberalismo", ha considerado, a la vez que ha defendido que son "conscientes" de todo el trabajo que queda por hacer "para combatir las diferentes formas de violencias".

Así, se ha referido al ámbito de la pareja, la violencia sexual, los matrimonios forzosos, la ablación de clítoris, el acoso callejero "y en definitiva todo lo que supone no respetar los derechos humanos de las mujeres", razón por la cual se han comprometido a "seguir construyendo y aportando" su "granito al trabajo feminista" desde cada municipio, desde el partido y desde las distintas realidades.

A este respecto, ha reclamado la importancia de los cuidados, del trabajo derivado del sostenimiento de la vida que recae en las mujeres y que es "vital para la continuidad del sistema" aunque "nunca ha sido reconocido", y ha hecho un llamamiento a los compañeros para que, si quieren apoyar a las mujeres, "deben empezar ejerciendo la corresponsabilidad en el espacio doméstico", dado que "esta lucha no solo se pelea un día, es y debe ser algo continuado", como también lo es la violencia que se ejerce contra las féminas.

HUELGA DE CONSUMO

Al mismo tiempo, Podemos Badajoz ha incidido en que la huelga de consumo es "esencial" porque saben que "el capitalismo se nutre del patriarcado" para hacer "sentir inseguras o menos bellas" a las mujeres para que consuman y "a su vez objetos de consumo", a la vez que "ayuda a deshumanizarlas" y a "mercadear" con sus cuerpos y con su capacidades sexual y reproductiva.

También ha reivindicado "un feminismo anticapitalista" porque "no se entiende un feminismo desde el privilegio consumista mientras otra mujer es explotada como mano de obra barata para cubrir un deseo vestido de necesidad" y se necesita "un consumo desde la sororidad, el respeto y el ecologismo".

Otras reivindicaciones de Podemos Badajoz pasan por la igualdad en el ámbito estudiantil, y tanto en el acceso como en conocer la historia de las antepasadas, sus logros y su lugar en el mundo, y sobre lo cual ha abogado por "una perspectiva feminista hacia la coeducación" y que tenga en cuenta "el currículum oculto como la manera más importante de educar, en base al ejemplo".

En el ámbito laboral, ha lamentado que las mujeres siguen siendo "las más precarizadas" y deben luchar por "romper el techo de cristal" y por "deshacerse del suelo pegajoso" que "no deja avanzar" en la vida laboral y hace "más difícil" desarrollarse "plenamente en los demás ámbitos", y ha añadido además que la brecha salarial "es una realidad que sigue estando presente en nuestros días".

En relación al ámbito asociativo, ha invitado a que se tenga en cuenta el acceso a los espacios y las "trabas" que tienen las mujeres para poder tomar parte, "ya sea por un extra de carga o por una limitación expresa en el acceso a ciertos espacios copados por hombres", a la vez que se ha referido a las mujeres extremeñas que "realizan esta lucha desde la ruralidad" y que cada día "siguen logrando pasos para el avance de todas".

LA CIUDAD CON NOMBRES DE MUJERES

También el Círculo Feminismos Podemos Badajoz se suma a la huelga de 24 horas que convoca el movimiento feminista y anima a toda la ciudadanía a participar de las actividades que se están llevando a cabo en estos días, incluida la manifestación general que tendrá lugar el día 8 a las 17,30 horas.

Entre las distintas actividades y como vienen haciendo los últimos cuatro años por estas fechas, el Círculo Feminismos Podemos Badajoz llevará a cabo la acción de "renombrar las calles" del centro de la ciudad debido a que las mujeres siguen "infrarrepresentadas", "a pesar de haber estado siempre presentes y haber contribuido de forma esencial en el sostenimiento y en el progreso de nuestras sociedades".

"Seguimos siendo invisibles y borradas hasta de las calles", ha lamentado, para poner como ejemplo que en el último pleno del ayuntamiento los tres nombres aprobados para nuevas calles son de tres hombres, "lo cual sólo hace agrandar el desequilibrio".

Así, ha avanzado, los nombres que lucirán las placas en esta ocasión, bajo las oficiales, serán los de 23 mujeres que "contribuyeron y contribuyen a la conquista de derechos para todas y que han destacado en la lucha feminista" a modo de "pequeño homenaje y reconocimiento" a la memoria de las mujeres, "siempre silenciadas, excluidas e invisibilizadas en la historia, en los libros, y también en las calles de nuestra ciudad".

Según ha concretado, en esta selección se pueden encontrar mujeres de varias épocas, incluida la actual, y de diversas procedencias y condiciones como Olympe de Gouges o Mary Wollstonecraft, pasando por el Movimiento de Mujeres Sufragistas, junto a Kate Millet, Amelia Valcárcel, Celia Amorós o Marcela Lagarde.

También dedican calles a la recientemente asesinada Marielle Franco, a Angela Davis, a activistas actuales como Amelia Tiganus o Beatriz Gimeno, a la periodista Cristina Fallarás o a Yayo Herrero, entre otras