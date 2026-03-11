El poeta Teodoro Gracia ofrece este viernes en Puebla de la Calzada un recital que recorre su carrera. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El poeta Teodoro Gracia ofrecerá este viernes, día 13, en la localidad pacense de Puebla de la Calzada el recital '50 años de poesía', que recorrerá toda su carrera y sus diez libros publicados, y que tendrá lugar a las 19,00 horas en la Biblioteca Municipal.

De esta manera, Teodoro Gracia recitará algunos de sus poemas más conocidos, pertenecientes a sus diez obras publicadas a lo largo de su carrera, que son 'Trastos Viejos y poemas', 'Como el viento', 'De aquí y de paso', 'Rosas y espinos', 'Extremablanda', 'Paseando por la luz', 'Humo en las manos', 'La primavera de los búhos', 'Susurros en la noche' y 'El milagro perpetuo de la vida'.

También compartirá con los asistentes cómo ha evolucionado la composición de sus versos en este medio siglo de carrera artística, además de desvelar algunas anécdotas relacionadas con la publicación de cada uno de sus libros.

Esta actividad cultural cuenta con el apoyo de la Diputación de Badajoz y forma parte del proyecto 'Recuerdo para seis voces', beneficiaria de una subvención para la realización de actividades culturales durante este año, según indica en nota de prensa la institución provincial pacense.