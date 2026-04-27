La Policía apunta que los autores del robo del Tesoro de Villanueva actuaron "por encargo"

Archivo - Tesoro de Villanueva de la Serena - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

HERNÁN CORTÉS (BADAJOZ), 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para tratar de identificar a los autores del robo del Tesoro de Villanueva, compuesto por 149 monedas de oro, en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz este pasado sábado.

Por el momento no se han producido detenciones, ha confirmado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha reiterado que no se ve a los ladrones en las cámaras de seguridad del espacio, de propiedad del Estado pero cedido a la administración regional "en todos los aspectos", también para la seguridad del mismo, así como ha apuntado la posibilidad de que actuarán "por encargo".

Así lo creen los investigadores porque han actuado "ex profeso" para llevarse estas monedas de alto valor, que permanecían custodiadas en el Museo Arqueológico desde el pasado mes de diciembre.

Quintana ha remarcado que, aunque no se cuenta con imágenes de los autores en las cámaras de seguridad el recinto, esto no significa que no se estén llevando a cabo una investigación por otras vías. "Parece que es un robo a encargo y vamos a seguir trabajando con las posibilidades que tenemos", ha aseverado.

Por otro lado, a preguntas de los medios de comunicación en Hernán Cortés (Badajoz) sobre este asunto en la presentación de la nueva Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC), ha subrayado que la titularidad de las monedas "de enorme valor" que han sido sustraídas es de la Junta de Extremadura.

Asimismo, ha remarcado que el edificio en el que se ubica el museo es de propiedad del Estado, pero está cedido en su uso y mantenimiento y "en todos los aspectos" a la Junta de Extremadura, que tiene todas las competencias sobre el mismo.

"Nosotros lo que estamos ahora mismo es investigando para tratar de esclarecer el robo y hacer las investigaciones oportunas, pero la competencia de la gestión del propio edificio es de la Junta", ha remarcado.

Sobre las monedas sustraídas, ha señalado que el Tesoro se compone de 149 piezas, todas ellas catalogadas de forma individual, al tiempo que ha señalado que que hubo cinco que "se les cayeron en los últimos momentos".

Sobre el perfil de los autores, ha dicho que desconoce si son ladrones "profesionales", si bien ha señalado que fueron a por las monedas "ex profeso". "Han venido, por encargo o no por encargo, pero han venido precisamente a las monedas", ha insistido, para apuntar que la Policía va a intentar con los "elementos" que tiene y las pruebas que se vayan consiguiendo avanzar en la investigación.

El delegado del Gobierno, que ha subrayado el "magnífico trabajo" de la Policía Nacional en este caso, ha señalado sobre la polémica que ha suscitado el tiempo que tardaron los agentes en acceder al museo tras ser alertados por el vigilante de seguridad, que los policías, al encontrarse con el recinto de la Alcazaba cerrado y no poder entrar, se saltaron las vallas, porque no tenían las llaves para entrar.