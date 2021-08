La Policía Local de Badajoz precinta tres parques infantiles por su mal estado tras la petición del PSOE

BADAJOZ, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Badajoz ha precintado, por su mal estado, tres parques infantiles de la ciudad, el situado la plaza Juan Ramón Jiménez (Cerro de Reyes), y los dos existentes en la calle Enrique Sánchez de León (carretera de la Corte).

El primero de ellos como consecuencia de actos vandálicos sin subsanar, y los otros dos por uso y bajo mantenimiento, según indica el PSOE de Badajoz, quien ya reclamara su cierre la semana pasada.

En concreto, el portavoz socialista reclamó por escrito el cierre de esos parques por su "mal estado" y por "una demostrada y prolongada incapacidad" del ayuntamiento para subsanar el deterioro de los mismos, convirtiéndose en un "peligro para niños y niñas".

Por ello, Cabezas ha pedido al concejal del área, Jesús Coslado, que "si no es capaz de mantener los parques infantiles en buen estado, ni de cerrarlos para evitar accidentes, que pase el área a otro edil de la Corporación".

El portavoz socialista, que espera que tras las reparaciones se vuelvan a abrir al uso de los más pequeños lo antes posible, ha agradecido a la Policía Local de Badajoz que considerase "acertada" su petición.

"Esto nos tiene que hacer reflexionar en el sentido de que los parques infantiles necesitan revisión continua", ha añadido, y ante esta "situación límite" ha pedido al concejal Coslado que "si se ve incapaz de manera tan manifiesta de cuidar los parques infantiles, que pase ese trabajo a otro concejal, que no pasa nada". Lo importante, añade, es la seguridad de los menores, advierte el líder socialista.

HAY DINERO PARA REPARACIONES

Los socialistas recuerdan que hace unos días ya señalaron que la concejalía de Parques y Jardines ha tenido que recurrir en varias ocasiones a contratos con empresas privadas para la "revisión y mantenimiento de juegos infantiles" por no poder hacerlo con sus propios medios.

Ante ello, señalan que es "evidente" que el resultado "no ha sido satisfactorio o al menos insuficiente". En julio pasado el PSOE informó que no se reponían los juegos infantiles de La Pilara, retirados en mayo, por falta de presupuesto tal y como les trasladaron los vecinos y a estos el ayuntamiento. Algo que ratificó el propio equipo de Gobierno a preguntas de los socialistas en el pleno del 26 de julio, asegura el PSOE en una nota de prensa.

Tras un análisis de las partidas presupuestadas para juegos infantiles y los gastos realizados en los últimos 15 meses, en el Grupo Socialista han llegado a la conclusión de que "hay más de 100.000 euros disponibles para invertir en juegos infantiles y no se hace".

Es decir, que "no solo hay una incapacidad para realizar un mantenimiento aceptable de los juegos infantiles, sino que hay una incapacidad más para invertir y dar un buen servicio a la ciudadanía".

"Y esto ya es más grave, a la torpeza de mantener mal los juegos, se añade la nulidad de que pudiendo invertir en arreglos no se hace y, una tercera, la mentira, que tiene las patas muy cortas, que se dice que no hay dinero, y lo hay. Y, si no lo hubiera y ante una necesidad acuciante, se podrían haber realizado modificaciones presupuestarias. Pero no, se ha optado por estar de brazos cruzados", concluye Ricardo Cabezas.