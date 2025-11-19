La Policía Local de Cáceres incorpora el sistema 'Discover eLite' para reforzar la seguridad y modernizar el servicio

El concejal de Seguridad de Cáceres, Pedro Muriel, tras la presentación del sistema 'Discover eLite' que se ha incorporado a la Policía Local - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cáceres ha incorporado a sus medios el sistema 'Discover eLite', una herramienta tecnológica destinada al control de la movilidad y al análisis de datos de vehículos, que permitirá seguir avanzando en la modernización del cuerpo policial y en la mejora de la seguridad vial en la ciudad.

El concejal de Servicios Públicos, Movilidad y Seguridad, Pedro Muriel, ha presentado, junto al jefe de la Policía Local, Marcos Durán, este nuevo sistema. Se trata de una aplicación instalada en un teléfono móvil, que los agentes podrán utilizar tanto a pie como colocado en un soporte en los vehículos policiales.

Este sistema realiza una lectura rápida y eficiente de las matrículas de los coches estacionados en la vía pública o en movimiento, lo que permite detectar de inmediato vehículos en situación irregular.

Muriel ha destacado que esta herramienta "facilita el trabajo de los agentes y acelera la identificación de incidencias que pueden suponer riesgos para la ciudadanía".

Por su parte, el jefe de la Policía Local, Marcos Durán, ha explicado que el sistema 'Discover eLite' será utilizado por la nueva Unidad de Movilidad, actualmente en fase de creación. "Es una herramienta a disposición de los agentes que van a integrar esta unidad, que velará por la seguridad y por la gestión del tráfico, detectando todos aquellos vehículos que se encuentran en situaciones irregulares mediante la lectura de la matrícula", ha apuntado Durán.

Asimismo, ha informado de que el sistema se encuentra "en fase experimental, en fase de pruebas", pero ha avanzado que "en breves fechas, una vez que se cree la unidad, se pondrá en servicio".

El 'Discover_eLite' permite identificar vehículos con interés policial, como aquellos vinculados a órdenes de alejamiento, requisitorias por robo o antecedentes registrados en bases de datos de la Policía Nacional o la DGT. También permite detectar la falta de ITV o seguro obligatorio en vigor.

Además, incorpora funciones para el control de acceso a zonas restringidas -como áreas de residentes- y ofrece apoyo en la planificación de dispositivos especiales durante eventos como Semana Santa, Carnaval o actividades deportivas.

El concejal ha recordado que circular con un vehículo en mal estado o sin la documentación obligatoria supone un riesgo para todos. "Nuestro objetivo es claro: dotar a la Policía Local de las mejores herramientas para seguir avanzando en la seguridad y protección de los vecinos y vecinas de Cáceres", ha concluido Muriel.