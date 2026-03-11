La Policía Nacional detiene a un gestor de seguros por estafar casi 50.000 euros

MÉRIDA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz, han detenido el pasado 10 de marzo a un gestor de seguros por su presunta autoría en la comisión de un delito de estafa continuada, falsificación documental y blanqueo de capitales.

Del hecho se tuvo conocimiento a través de una denuncia interpuesta por un vecino de Badajoz en la propia oficina de denuncias y atención al ciudadano, en la que narró cómo tras un viaje a Portugal sufrió una avería en su vehículo y se vio obligado a abonar un taxi para regresar a su domicilio, tras comprobar que carecía de seguro de responsabilidad civil obligatoria en su turismo.

Tras su regreso a Badajoz, contactó con su aseguradora, quien le informó que carecía de seguro en su vehículo, creyendo en todo momento la víctima que se encontraba perfectamente asegurado ya que había abonado la cuota correspondiente a su gestor.

De esta investigación se hizo cargo el grupo de delitos tecnológicos de la brigada provincial de policía judicial de Badajoz, quienes tras numerosas gestiones con la propia aseguradora, dieron con la plena identificación del presunto responsable de este ilícito penal, resultando ser un comercial de la propia aseguradora.

MODUS OPERANDI

Los agentes, con la plena colaboración de la compañía de seguros, comprobaron la cartera de clientes del agente asegurador, quien cobraba sus pólizas en efectivo, haciendo creer a las víctimas que de esta forma podría aplicar ciertos descuentos, llegando a solicitar la devolución de los recibos bancarios, en el caso de que les llegara, ya que él se haría cargo de la gestión de estas pólizas.

El investigado manipuló la base de datos de sus clientes a su antojo, contratando seguros a su propio interés, (vida, hogar o vehículos) cambiando las condiciones de dichos contratos y los datos de contacto en los ficheros de la aseguradora, perpetrando en este caso un presunto delito de falsedad documental.

Con el estudio de toda la información recabada por los investigadores, han podido localizar a 60 víctimas, ascendiendo lo estafado a unos 50.000 euros, comprobando que algunos de los afectados podrían haber estado un año y medio sin el seguro contratado ya que creían que estaban cubiertos, sin tener conocimiento de que sus pólizas, no existían.

El detenido es un varón de 56 años de edad y tras la instrucción del pertinente atestado la unidad investigadora dio cuenta de todas las diligencias practicadas a la Autoridad Judicial correspondiente.