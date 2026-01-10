La Policía Nacional investiga un tiroteo contra la fachada de una vivienda en Badajoz

Archivo - Coche de Policía Nacional. Imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

BADAJOZ, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación después de que un hombre haya detonado varias veces, en la madrugada de este sábado, un arma contra la fachada de una vivienda ubicada en la zona de la Ronda Sur de Badajoz.

Los hechos han sido registrados sobre las 4 horas de la mañana, cuando un individuo se ha bajado de un coche, ha efectuado alrededor de cuatro o cinco disparos contra el edificio y se ha marchado del lugar, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

Por el momento, tras haber procedido la Policía Científica a la recogida de restos de cara a las pesquisas en curso, no existen detenidos y se descartan más implicados en el suceso.