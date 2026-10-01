La Policía Nacional levanta 13 actas por tenencia de drogas y 9 por armas en una nueva operación en Badajoz

1121805.1.260.149.20261001120226 Operación de la Policía Nacional en Badajoz - POLICÍA NACIONAL

BADAJOZ, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarrollado este pasado miércoles en Badajoz una nueva operación, denominada GOPHE, de prevención de la delincuencia, que se ha saldado con el levantamiento de 13 actas por tenencia de drogas y 9 por tenencia de armas.

El despliegue esta vez ha discurrido en esta ocasión en las barriadas de Los Colorines, Gurugú y Suerte de Saavedra, entre las 18,00 y las 21,00 horas de este pasado miércoles, donde se identificaron 131 personas y se controlaron 48 vehículos.

Se trata de la tercera intervención de estas características que se realiza en la capital pacense, ante la "reiteración de incidentes" en los últimos tiempos, como el incremento detectado de incendios intencionados, agresiones, exhibición o uso de armas y objetos peligrosos, y tráfico de estupefacientes, según relata la Policía Nacional en nota de prensa.

El despliegue se desarrolla dentro de un plan de choque que está desarrollando la Policía Nacional en Badajoz, cuyos dispositivos continuarán "periódica y aleatoriamente en aquellas zonas de la demarcación policial donde se detecten incrementos de la actividad delincuencial", señala.

Así, destaca que la Operación GOPHE que sucede a la Operación Bastón y Amparo, se llevó a cabo entre las 18,00 y las 21,00 horas de este pasado miércoles con la participación de Radiopatrullas de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Badajoz, el Grupo Operativo de Respuesta de Mérida y la Unidad Aérea de la JSP de Extremadura.

En concreto, entre las 18,00 y las 19,00 horas se establecieron tres sectores y dos controles en el entorno de las avenidas Felipe Trigo y Antonio Hernández Gil, hasta el Parque de los Montitos, junto a la calle Juan de Ávalos, y posteriormente, la actuación se extendió a 'Los Colorines' y el Gurugú, donde se dispusieron cuatro puntos de cierre, en los que se desplegaron a pie tres equipos de la UPR y tres motocicletas.

Los agentes realizaron filtros estáticos a la salida de las barriadas para controlar e inspeccionar vehículos ante "indicios de transporte de instrumentos delictivos o sustancias ilícitas", y se practicaron identificaciones de personas basadas en "criterios objetivos de prevención" e inspecciones superficiales encaminadas a detectar armas de fuego, armas blancas u otros efectos prohibidos, con sujeción a las garantías previstas en la legislación vigente.

Finalmente, el dispositivo se saldó con 13 actas levantadas por tenencia de drogas y 9 por armas.