La candidata socialista al Congreso por Cáceres, Irene Pozas, y el secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres y alcalde de Ahigal, Fernando García Nicolás, visitan el mercadillo de Ahigal. - PSOE DE LA PROVINCIA DE CÁCERES

AHIGAL (CÁCERES), 22 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Cáceres, Irene Pozas, ha reivindicado este domingo en el mercadillo de Ahigal el concepto del "país de los 30 minutos" para que "cualquier persona, viva donde viva, pueda acceder a los servicios básicos en un tiempo razonable y para que vivir en un pueblo no suponga tener menos oportunidades".

La candidata ha explicado que el programa electoral socialista defiende "un modelo de desarrollo rural en el que los pueblos tengan vida, oportunidades y servicios, para que una tienda, un bar o un pequeño negocio en un pueblo no sean solamente una actividad económica, sino puntos de encuentro que generen empleo y también fijen población".

Ese programa, ha añadido, recoge el concepto del "país de los 30 minutos", pensado "para que cualquier persona, viva donde viva, pueda acceder a los servicios básicos en un tiempo razonable y para que vivir en un pueblo no suponga tener menos oportunidades".

Además, Pozas ha aprovechado su visita al mercadillo de Ahigal para defender que "sin comercio de proximidad no hay pueblos vivos, y sin pueblos vivos no hay futuro para nuestro medio rural".

La socialista ha descrito Trasierra-Tierras de Granadilla como "una comarca que tiene de todo, que es como una mini Extremadura: tiene valle, tiene embalse, tiene un pueblo expropiado" y que es, además, "la comarca de las estrellas, y ya no solo por el turismo de estrellas que se hace aquí, sino por las estrellas Michelin que acompañan a la comarca", configurándose como "un ejemplo de turismo sostenible y de comercio de proximidad".

UNA ADMINISTRACIÓN "QUE SÍ CREE EN LOS PUEBLOS"

Por su parte, el secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres y alcalde de Ahigal, Fernando García Nicolás, ha asegurado que los socialistas están "muy ilusionados con el ritmo que va cogiendo la campaña" con "la temperatura" que están observando en la gente socialista, en la gente de izquierda de la provincia. "Nos va a dar la victoria", ha agregado.

"En este pueblo tenemos la suerte de contar con inversiones importantes de la Diputación Provincial de Cáceres, tanto en Ahigal como en toda la comarca", ha señalado, en referencia a los cerca de cinco millones de euros que la institución provincial destinará al desarrollo de Trasierra-Tierras de Granadilla. Se trata, ha sostenido, de "una administración gobernada por el PSOE, que sí que cree en los pueblos, que sí que cree en que la gente pueda quedarse a vivir en el mundo rural, y de lo que nos sentimos muy orgullosos".

García Nicolás ha detallado que esa inversión corresponde a un Plan de Actuación Integrado "que viene de fondos del ministerio y de la propia Diputación" y que va a trabajar temas "tan importantes" como la vivienda para los jóvenes, el desarrollo sostenible del turismo y también el desarrollo social e inversiones en la propia comarca.