El PP achaca el "cumplimiento en último momento" del objetivo extremeño de déficit a la "no ejecución de inversiones"

Publicado 01/04/2019 19:43:19 CET

MÉRIDA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha achacado el "cumplimiento en último momento" del objetivo de déficit de la comunidad a la "no ejecución de las inversiones" por parte del presidente del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara.

"A nosotros nos parece que el cerrojazo, el frenazo que ha pegado Vara a las ejecuciones, a la ejecución presupuestaria, a las inversiones es lo que ha permitido controlar el déficit", ha señalado, y en este sentido ha recordado que "en lo que se lleva de legislatura Vara ha recortado en más de 500 millones de euros las inversiones que estaban presupuestadas frente al gobierno anterior del PP".

"Por lo tanto, el no hacer por ejemplo la facultad de Medicina, o el hospital de Don Benito-Villanueva, las autovías prometidas, lo retrasos en la Plataforma Logística o la ronda de Cáceres y Badajoz es precisamente el producto ese cumplimiento de déficit", ha dicho Carrón.

Así, parafraseando "lo que ha dicho muchas veces Fernández Vara", según ha indicado, de "si cumplir el déficit significa recortes, no es bueno", ha lamentado que "esta legislatura Vara ha tenido que frenar mucho gasto para poder finalmente cumplir con este objetivo".

"Sobre todo se ha conseguido ajustar las cuentas gracias a los ingresos de los fondos europeos, pero hay que recordar que durante toda la legislatura el señor Vara no ha cumplido con el déficit y además se vanagloriaba de ello y creía que era una cuestión positiva, lo cual sin duda alguna no nos parece correcto". "Ha tenido oportunidades para cuadrar las cuentas y no lo ha hecho", ha incidido el 'popular' en referencia al presidente de la Junta.

EXCEPCIÓN QUE CONFIRMA LA REGLA

De este modo se ha referido Carrón a la información de que Extremadura ha reducido su déficit a cero millones de euros, por lo que ha cumplido con el objetivo de déficit del 0,4 por ciento del PIB fijado por el Estado para las comunidades autónomas, según el informe de Ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas en 2018 del Ministerio de Hacienda, publicado el pasado viernes.

Sobre dicho cumplimiento, Hernández Carrón ha considerado que "es la excepción que confirma la regla" porque durante los cuatro años de legislatura "Extremadura ha incumplido sistemáticamente el déficit y únicamente el último año y en tiempo de descuento de la legislatura Vara es cuando por fin ha cumplido", ha dicho.

"Este incumplimiento durante cuatro años es lo que nos preocupa porque hay que recordar que este incumplimiento sistemática de 2015, 2016 y 2017 ha supuesto un incremento importantísimo de la deuda en Extremadura", ha incidido el 'popular', quien ha recordado que "Extremadura durante esta legislatura ha sido la comunidad autónoma que más ha crecido su deuda", ha dicho, al tiempo que ha recordado que la deuda "se ha disparado a más de 4.600 millones de euros" en Extremadura.