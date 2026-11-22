La candidata del PP al Congreso por Badajoz en las elecciones generales del 29 de noviembre, Teresa Tortonda, atiende a los medios en Badajoz, a 22 de noviembre de 2026. - PP DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso por Badajoz, Teresa Tortonda, ha asegurado que España es hoy "mucho más insegura" tras ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, y ha exigido al Ejecutivo "más Policías y Guardias Civiles" y el reconocimiento de la profesión de riesgo.

Tortonda ha realizado estas declaraciones en Badajoz, donde ha trasladado su preocupación por la situación de seguridad en la ciudad y ha respaldado la petición del alcalde, Ignacio Gragera, de dotar a Badajoz "de los medios necesarios" para que sus ciudadanos puedan vivir "con tranquilidad".

La candidata popular ha asegurado que se está produciendo un "incremento de los delitos", ya que, en el primer semestre de 2026, los asesinatos en Badajoz "se han triplicado", pasando de uno a tres, mientras que, en el conjunto de España, los delitos relacionados con el tráfico de drogas han aumentado un 8%, los secuestros un 18% y los delitos contra la libertad sexual un 4% en el último año.

"España hoy, después de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, es mucho más insegura que en el año 2018", ha afirmado Tortonda, quien ha preguntado al presidente del Gobierno y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "qué es lo que tiene que pasar en este país, qué es lo que tiene que pasar en esta ciudad, para que se tomen las medidas necesarias".

Frente a esta situación, Tortonda ha defendido las medidas que plantea el candidato 'popular' a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, para reforzar la seguridad, entre ellas, "el incremento de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, la equiparación salarial, mayores garantías de seguridad jurídica para los agentes en el ejercicio de sus funciones y el reconocimiento de ambos cuerpos como profesión de riesgo", según ha informado el PP en un comunicado.

"Estas son algunas de las medidas que están en el programa del Partido Popular y que, indudablemente, a partir del 29 de noviembre, una vez que Feijóo sea presidente del Gobierno, se van a poner en marcha", ha asegurado la candidata.

Tortonda ha trasladado al alcalde que el Partido Popular está "preocupado" y "ocupado" en dar respuesta a los problemas de seguridad de Badajoz y ha reivindicado que la ciudad "merece crecer, avanzar y no convertirse en noticia por estos sucesos".

"La gente lo que quiere es tener tranquilidad en sus casas, tranquilidad en su localidad y tranquilidad para poder vivir", ha concluido.