El PP apela a seguir en la senda de creación de empleo marcada por Guardiola

MÉRIDA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha apelado a seguir en la senda de creación de empleo marcada en la región por la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola.

Así, ha subrayado que solo en el último año hay 19.000 extremeños más ocupados y también ha destacado la bajada en el número de parados, llegando a 7.500 personas.

Una tendencia "positiva", ha explicado el portavoz, que debe continuar en la región para posicionar a Extremadura "en el lugar que corresponde y seguir copando con datos positivos los principales rankings".

El portavoz 'popular' ha apostillado que este cambio de tendencia que disfruta Extremadura es fruto de la puesta en marcha de políticas transversales tales como las tres bajadas de impuestos, las ayudas para contratación de desempleados, recién titulados de universidad o formación profesional.

En este sentido, también ha recordado el aumento de casi 700 nuevos autónomos, donde 8 de cada 10 son mujeres. "Llegando así, a los 81.425 autónomos en la región que cuentan con el respaldo del gobierno de María Guardiola no solo para su creación, también para su continuidad", ha señalado el Grupo Parlamentario Popular en nota de prensa.

Con respecto al número de mujeres ocupadas ha crecido en 11.600 desde diciembre de 2023. "Demostrando su apuesta firme por la mujer y la mejora de sus derechos, apoyando el empleo femenino con ayudas para el relevo generacional, la creación de empleo o exención de la cuota de autónomas durante 24 meses para las mujeres que se hayan incorporado a su actividad tras la baja de maternidad", ha dicho.