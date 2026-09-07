El PP cree que Guardiola defiende los intereses de Extremadura con "hechos" mientras Cotrina "mira demasiado a Madrid"

El portavoz del PP extremeño, Luis Miguel Núñez, en rueda de prensa en Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha destacado que su partido y el Gobierno de María Guardiola defienden los intereses de la comunidad con "hechos", mientras que el líder autonómico del PSOE, Álvaro Sánchez Cotrina, "mira demasiado a Madrid y demasiado poco a la región".

De este modo lo ha planteado en rueda de prensa este lunes en Mérida al hilo de las concentraciones en "apoyo" de los ceutíes y "lo que representan como españoles" celebradas al pasada semana, y sobre las que ha reprochado que no asistió Sánchez Cotrina.

"¿Dónde estaba y dónde se encontraba Sánchez Cotrina? Porque mientras miles de españoles y miles de extremeños mostraban su solidaridad con Ceuta, el líder de los socialistas extremeños no asistió a ninguna de esas concentraciones", ha reprochado Núñez, quien considera que con esta actitud Sánchez Cotrina se repite el "mismo problema" de que "cuando llega el momento de defender los intereses de Extremadura, el PSOE extremeño mira demasiado a Madrid y demasiado poco a la región".

Frente a ello, ha incidido en que el PP tiene "claro" que no quiere "dirigentes que reciban instrucciones" sino "dirigentes que defiendan los intereses de los extremeños" como hace María Guardiola en cuestiones como la financiación, la recuperación tras los incendios del verano, o también en la "defensa de España".

"Defender a Ceuta es defender a España", ha subrayado Núñez, quien ha añadido también que "Extremadura se defiende reclamando una financiación justa, apoyando a los agricultores, a los ganaderos y a los modelos productivos". "Se defiende apostando por nuestros servicios públicos. Se defiende protegiendo nuestros pueblos y se defiende reconocimiento a quienes hacen grande nuestra tierra", ha remarcado.

"Ésa es también nuestra forma de hacer política, porque Extremadura no se defiende con palabras, se defiende con hechos. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de María Guardiola", ha añadido.

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