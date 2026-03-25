El PP desmiente detalles del acuerdo de gobierno en Extremadura y Vox dice que hace "todo" para llevarlo "a buen puerto"

Archivo - Imagen de archivo del secretario general del PP, Abel Bautista - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha desmentido detalles sobre el posible acuerdo de gobernabilidad en la región que están siendo publicados en algunos medios de comunicación.

Mientras, el portavoz de Vox en la región, Óscar Fernández Calle, ha valorado que Bautista niegue tales detalles, afirma que "hay muchas personas interesadas en que la negociación fracase", y remarca que su partido está haciendo "todo para llevarla a buen puerto".

De este modo se han pronunciado ambos representantes políticos en redes sociales al hilo de una información publicada en El Mundo relativa a los departamentos que irían dirigidos a Vox en un supuesto acuerdo de gobernabilidad en la comunidad.

"Los detalles sobre el acuerdo de gobierno en Extremadura que aparecen en la portada de El Mundo no son ciertos. Una vez más, y las veces que hagan falta, lo desmentimos", señala al respecto Abel Bautista.

"Respetamos la información y la opinión, pero deben ajustarse a la realidad. Es imposible verificar lo que afirma esa noticia con tanta contundencia. No debe confundirse una afirmación interesada y no comprobada con información en sentido estricto", asevera el 'popular' en una entrada en 'X', recogida por Europa Press.

Tras ello, el portavoz de Vox, Óscar Fernández Calle, ha señalado que la citada información publicada sobre Extremadura "es falsa", y ha reconocido que en su partido se alegran de que María Guardiola a través del consejero Bautista "lo denuncie también".

Así, tal y como Vox ha venido defendiendo "desde el principio", añade que "hay muchas personas interesadas en que la negociación (con el PP en la comunidad) fracase", y tras lo cual ha incide en que los de Santiago Abascal están "haciendo todo para llevarla a buen puerto".

"Esta noticia sobre Extremadura es falsa. Y me alegro que la señora Guardiola a través del consejero Bautista lo denuncie también. Lo hemos dicho desde el principio, hay muchas personas interesadas en que la negociación fracase. Parece que ya nos vamos dando cuenta. Nosotros estamos haciendo todo para llevarla a buen puerto", asevera Fernández Calle en una entrada en 'X', recogida por Europa Press.