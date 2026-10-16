El PP destaca que Extremadura "pisa el acelerador" con unas cuentas en los que se "paga menos" y se "recibe más"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, en rueda de prensa - GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha destacado que hoy Extremadura "pisa el acelerador" con unas cuentas que van a suponer que "los extremeños sigan viviendo cada día mejor, pagando menos y recibiendo más".

Sánchez Juliá ha subrayado que, desde que María Guardiola es presidenta de la Junta de Extremadura, todos los años se han bajado los impuestos a los extremeños.

En este sentido, ha defendido que "Extremadura sea la comunidad autónoma de España donde menos IRPF se paga", gracias a una política fiscal que busca "sacar a Extremadura del infierno fiscal" de las políticas del PSOE".

El portavoz 'popular' ha destacado que los presupuestos refuerzan la sanidad, con "más profesionales, más médicos, más enfermeros" y "más inversión" en los hospitales.

Por su parte, en educación, ha puesto en valor medidas como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, las "aulas climatizadas por primera vez en la historia", "más transporte escolar", "más comedores", "más ayudas a los libros" y "más docentes" en las aulas.

En materia de vivienda, el portavoz ha subrayado que es una "prioridad" para el Gobierno, con bajadas de impuestos para facilitar el acceso a la compra y al alquiler, así como la continuidad del Aval Joven, del que "ya son más de 2.500 jóvenes quienes se han beneficiado".

También ha destacado el apoyo a los autónomos, agricultores y ganaderos, el emprendimiento rural y el compromiso con Almaraz, "cumpliendo con las 4.000 familias que viven de la central nuclear".

Sánchez Juliá ha definido estas cuentas como "el presupuesto de la seriedad" y el presupuesto de un Gobierno "estable", que presenta sus cuentas "en tiempo y forma".

Asimismo, ha recordado que "en menos de seis meses de legislatura, es el segundo presupuesto que presenta el gobierno de María Guardiola" frente al Gobierno de Pedro Sánchez que ha sido "incapaz" de presentarlas durante cuatro años de legislatura, ha informado el PP en nota de prensa.

Por último, ha reclamado a la oposición que sea "constructiva", porque "no tiene que haber ningún tipo de razón para que la oposición, si quiere ser una oposición constructiva, se oponga".

El portavoz 'popular' ha defendido que son presupuestos que "incrementan las políticas sociales", "incrementan la política económica" y "devuelven dinero bajando los impuestos a los extremeños que más lo necesitan".