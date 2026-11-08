El PP exige al Gobierno que dé explicaciones ante la UE, que investiga un presunto fraude en obras de AVE

Archivo - La candidata del PP al Congreso por la provincia de Badajoz,Teresa Tortonda, en declaraciones a los medios en 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

BADAJOZ, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Badajoz, Teresa Tortonda, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé explicaciones a la Fiscalía Europea, después de que se haya iniciado la investigación por un presunto fraude en el uso de fondos de la UE en obras de mejora de la seguridad en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla.

Tortonda ha acudido este domingo a la Feria Hispano Portuguesa de Badajoz (Fehispor), que se celebra en Badajoz, donde ha afirmado que Extremadura se sitúa como la región donde se pueden crear oportunidades entre España y Portugal, pero que para ello se necesita "una red de carreteras y un plan de infraestructuras lo suficientemente importantes para poder llegar a converger con el resto de las comunidades autónomas, pero también con el resto de Europa.

A renglón seguido, ha criticado la situación actual que atraviesan las infraestructuras en España y que el Gobierno central no dé las "suficientes explicaciones" de lo que ha sucedido con esas infraestructuras.

Así, ha exigido que ofrezca explicaciones ante la apertura de la investigación de la Fiscalía Europea, que analiza un presunto fraude de 136 millones de euros destinados a arreglar la red de AVE entre Madrid y Sevilla. También ha exigido explicaciones por los retrasos en el reemplazado del sistema de seguridad LZB, un sistema que se relaciona con el reciente accidente ferroviario en Urda (Toledo).

"La pregunta pertinente es: ¿dónde está el dinero, Pedro Sánchez? ¿Dónde está el dinero que se está recaudando con más de 100 subidas de impuestos que ha llevado a todos los españoles y dónde está también todo ese dinero de la Unión Europea, que ha venido precisamente a arreglar, a solucionar las situaciones de las infraestructuras ferroviarias y también de carreteras de España", ha inquirido la candidata 'popular'.

Para Tortonda, "no vale" con la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, sino que ha exigido que se den explicaciones.

"Extremadura conoce perfectamente la falta de inversión por parte del Gobierno del PSOE porque nos tienen totalmente aislados del resto de otras comunidades autónomas y de no tener una red ferroviaria como requisito imprescindible para poder atraer esas inversiones y para poder crear ese tejido de oportunidades", ha manifestado Tortonda.

La candidata ha pedido que los españoles voten "sabiendo qué es lo que ha hecho o ha dejado de hacer" el Gobierno del PSOE, resaltando al mismo tiempo que un Ejecutivo encabezado por Alberto Núñez Feijóo será "serio, responsable" y pondrá al frente de entidades y organismos a personas "con profesionalidad" y que saben gestionar.