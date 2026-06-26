El PP de Extremadura, sobre la moción de confianza: "No entendemos cómo todavía Pedro Sánchez sigue siendo presidente"

El portavoz de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Grupo Parlamentario Popular, Hipólito Pacheco, en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura, a 26 de junio de 2026 en Mérida. - EUROPA PRESS

MÉRIDA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Grupo Parlamentario Popular, Hipólito Pacheco, ha señalado que su formación política no entiende "de ninguna manera" cómo Pedro Sánchez "sigue siendo presidente del Gobierno de España, cómo no ha dimitido o cómo no convoca elecciones", a colación de la moción promovida por el PP en el Congreso de los Diputados

En concreto, este pasado jueves el Pleno del Congreso ha aprobado una moción, con los votos de PP, Vox y Junts, que emplaza al presidente Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión sus responsabilidades políticas por los casos de corrupción.

En declaraciones a los medios, Pacheco ha calificado esta situación de "inaudita" y considera que esto "no sucedería en ningún país democrático", y, "por supuesto", tampoco en Europa.

El portavoz 'popular' ha afirmado que el presidente del Gobierno "tiene la la corrupción metida hasta en el tuétano", en referencia a los casos abiertos a su mujer, Begoña Gómez, a su hermano, David Sánchez, y a su "mano derecha", el exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que esta misma semana ha sido condenado a 24 años de cárcel por el 'Caso Mascarillas'.

Así, Pacheco ha pedido la convocatoria de comicios para que los españoles se puedan manifestar "sobre este estado de corrupción general" en el que estaría España "por culpa de Pedro Sánchez y por culpa del PSOE".