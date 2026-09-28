El PP de Extremadura pide conocer del decreto de vivienda y avisa: "responsabilidad, sí, cheque en blanco, no"

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, en rueda de prensa - PP DE EXTREMADURA
MÉRIDA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha reclamado conocer el contenido del decreto de vivienda que aprobará el Consejo de Gobierno este martes y ha asegurado que los 'populares' tendrán "responsabilidad" pero no darán un "cheque en blanco". "Responsabilidad, sí, cheque en blanco, no", ha asegurado.
En esta línea, Núñez ha incidido en que, primero se tendrán que poner de acuerdo los miembros del Consejo de Ministros y, cuando el PP conozca el texto del decreto, "desde luego" lo estudiará.
"Nosotros no vamos a hacer política de ciencia ficción, no vamos a valorar un decreto que todavía no conocemos, porque cuando conozcamos el texto definitivo lo estudiaremos. Pero hay algo que sí que podemos decir ya. España necesita vivienda, no esta sucesión de titulares y no necesita otro parche más", ha recalcado en rueda de prensa.
Frente a ello, el portavoz 'popular' ha señalado que la Junta de Extremadura representa un "claro ejemplo" de que la política de vivienda puede abordarse "con planificación, recursos y objetivos" y con una hoja de ruta "concreta".
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