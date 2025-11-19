El PP de Extremadura respeta la moción de censura en Valdeobispo para dar "soluciones" a un municipio que "no funciona"

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, atiende a los medios de comunicación durante una visita a una empresa extremeña. - PP EXTREMADURA

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha mostrado su respeto a la decisión adoptada "libremente" por el grupo popular en el Ayuntamiento de Valdeobispo (Cáceres) de presentar una moción de censura contra su alcalde, David Jiménez, del PSOE, que se debate este miércoles, 19 de noviembre.

En caso de prosperar, como así se espera gracias al apoyo de la concejala no adscrita Pilar Francisco Fatela, que concurrió a las elecciones en 2023 en la candidatura socialista, el portavoz popular Juan José García Pañero será el nuevo alcalde.

En respuesta a los medios de comunicación este miércoles en Almendralejo, donde ha visitado la empresa Adiper, ha señalado que la moción de censura se presenta porque "el municipio no funciona" y, por tanto, los representantes del PP y la concejala no adscrita entienden que "la situación no es la mejor" y que el equipo de gobierno actual "no está dando al pueblo las soluciones que merecen los vecinos".

En este sentido, se necesita dar "un golpe de timón" para intentar mejorar la vida de la gente con "medidas reales, pegadas al terreno y con la atención directa y permanente a los vecinos que parece ser no se daba en el día a día de ese municipio".

Por lo tanto, ha señalado que esta moción les merece "el máximo de los respetos", si bien ha remarcado que se trata de una "cuestión local" en la que el grupo municipal decide "voluntaria y libremente" teniendo en cuenta que ellos son los que "mejor entienden a su municipio, los que escuchan a sus vecinos y los que por tanto están convencidos de que esta es la mejor forma de enderezar la vida pública" de la localidad.

"Todo lo que sea para mejorar, todo lo que sea para bien y no sea únicamente para quitar a uno y ponerse otro es valorado muy positivamente por el Partido Popular de Extremadura", ha remarcado Bautista.

El dirigente 'popular' confía en que una vez que salga adelante la moción de censura haya un "cambio real" en las políticas que se venían haciendo en el municipio, se escuche y atienda a los vecinos y por tanto haya "una política cercana de escucha y de cercanía y de humildad", que "parece que no se estaba dando".