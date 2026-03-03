El PP extremeño apela a la responsabilidad de los partidos para que "escuchen el mandato de las urnas"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, valora en rueda de prensa el discurso de María Guardiola - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha apelado este martes a la responsabilidad de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Extremadura ante la investidura de María Guardiola, y les ha instado a que "escuchen el mandato de las urnas", que otorgó el 43,2 por ciento de los votos a la candidata del PP en las elecciones del 21 de diciembre.

El objetivo es que "entre todos sepamos gestionar el mandato que nos han dado para que Extremadura tenga un Gobierno cuanto antes", ya que según ha destacado, los extremeños "han pedido estabilidad y no han pedido bloqueo".

Sánchez Juliá se ha pronunciado de esta forma este martes en rueda de prensa en Mérida tras finalizar el discurso de investidura de María Guardiola en la Asamblea de Extremadura, del que ha valorado que la candidata "ha demostrado liderazgo, valentía, responsabilidad y un grandísimo sentido del deber institucional" al presentarse como candidata.

Un discurso que Sánchez Juliá ha calificado de "realista", "cercano" y "pegado a la tierra", en el que Guardiola "ha puesto el foco en el día a día de todos los extremeños, en sus problemas, sus necesidades y sus soluciones".

(Más información en Europa Press)