El PP extremeño se centra en el acuerdo con Vox para el Gobierno regional y descarta negociar con el PSOE

MÉRIDA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Extremadura está tratando de llegar a un acuerdo con Vox para conformar el Gobierno regional tras las elecciones del 21 de diciembre, y rechazan que se esté negociando con el PSOE en ese sentido.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al equipo negociador del acuerdo para la gobernabilidad de Extremadura, que niegan "rotundamente" que se esté negociando con el PSOE para la investidura de María Guardiola.

En este sentido, estas mismas fuentes rechazan las "dudas e interpretaciones" que se están dando sobre una posible negociación con el PSOE, tras lo que aclaran que el hecho de María Guardiola dijera que por responsabilidad un partido que ha obtenido el peor resultado de su historia tiene que permitir gobernar, "no tiene nada que ver con negociaciones", apuntan.

Por todo ello, reafirman que el PP en Extremadura está tratando de llegar a un acuerdo con Vox, y confía en que sea posible antes del pleno de investidura de Guardiola, previsto para el próximo 3 de marzo.

Cabe recordar que este pasado martes, la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ya señaló a través de redes sociales que "la única verdad es que no negocio con este PSOE ni con el sanchismo".

Así, añadió que llamó al presidente de la Comisión Gestora del PSOE extremeño, José Luis Quintana, y le pidió que "por responsabilidad, que el PSOE debía abstenerse, a la vista de los peores resultados de la historia de Extremadura", según aseveró Guardiola.