El PP extremeño cree que el PSOE busca tapar el caso del "hermanísimo" con su petición de aclarar la gestión del apagón

MÉRIDA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, considera que con su petición de que la presidenta de la Junta, María Guardiola, aclare la gestión en la comunidad tras el apagón eléctrico el PSOE lo que busca es una "cortina de humo" para intentar tapar el caso del "hermanísimo", en alusión a la situación judicial del hermano de Pedro Sánchez por su contrato en la Diputación de Badajoz.

"Lo que está haciendo el PSOE al final es una cortina de humo porque están tapando el escándalo de que Miguel Ángel Gallardo se va a sentar en el banquillo de los acusados por el caso del hermanísimo y no quieren hablar de ello", ha espetado.

Así, en declaraciones a los medios este miércoles en Mérida, Sánchez Juliá ha destacado que mientras que María Guardiola "ha estado capitaneando el barco y dando la cara y luchando para que esta emergencia vivida durante estos días con el apagón se haya sufrido lo menos posible en la piel de los extremeños", ha reprochado que la oposición en la comunidad "sólo busca molestar".

"Nos hemos encontrado a una oposición que estorba, una oposición que sólo busca molestar, una oposición que ha atacado por atacar sin ningún tipo de argumento", ha remarcado el 'popular', quien ha insistido en que por el contrario Guardiola "ha estado mañana, tarde y noche protegiendo a los extremeños y protegiendo los servicios públicos de Extremadura" tras el apagón.

En este sentido, ha destacado que gracias a la gestión en la comunidad "los hospitales han tenido suministros garantizados, los centros de mayores y las residencias han estado protegidos, los colegios, los institutos perfectamente organizados, los servicios de emergencia totalmente coordinados".

"Y esto dentro de una emergencia nacional se ha conseguido porque la presidenta de la Junta de Extremadura ha estado capitaneando el barco y dando la cara y luchando para que esta emergencia que hemos vivido durante estos días con el apagón se haya sufrido lo menos posible en la piel de los extremeños", ha señalado.

PREGUNTA DÓNDE HA ESTADO LA OPOSICIÓN

"Todos los extremeños saben perfectamente dónde ha estado la presidenta de la Junta de Extremadura María Guardiola y dónde han estado todos los consejeros", ha incidido Sánchez Juliá, quien por el contrario se ha preguntado "¿dónde ha estado la oposición?"

"Nos preguntamos, ¿dónde ha estado la oposición? Porque mientras la presidenta María Guardiola ayer por la mañana estaba en el FECOPI, Miguel Ángel Gallardo se encontraba en la entrega de premios de la UGT. Mientras la presidenta María Guardiola se encontraba garantizando los servicios básicos en todos los hospitales, el alcalde de Mérida se dedicaba a poner tuit criticando la gestión en lugar de ayudar y de arrimar el hombro", ha señalado.

Al respecto, ha ahondado en que "la prioridad de Miguel Ángel Gallardo eran los premios de la UGT en lugar de poner a disposición los recursos para garantizar los servicios mínimos", así como en que "la voluntad y la prioridad del alcalde de Mérida era molestar a la Junta de Extremadura en lugar de ayudar a todos los emeritenses".

En cuanto a la pregunta del PSOE de por qué Extremadura continúa en nivel 3 de emergencia tras el apagón, el portavoz 'popular' ha indicado que "el nivel 3 sigue porque la Ley Nacional de la Protección Civil dice que es el ministro del Interior quien tiene que desactivar el nivel 3 en una emergencia nacional", y ha apuntado que la Junta de Extremadura "ya le ha comunicado al Ministerio del Interior que la situación se ha normalizado".

Así, se ha preguntado "por qué el ministro del Interior no desactiva el nivel 3" o "por qué el PSOE no llama al ministro del Interior para preguntarle por qué no desactiva el nivel 3". "Y ya de paso, ¿por qué el ministro del Interior no nos explica a todos los españoles qué ha pasado con este apagón que ha hecho que este país haya sido una vergüenza a nivel internacional? El Partido Socialista tiene que dejar de poner zancadillas y empezar a ser una oposición útil", ha sentenciado.