El PP extremeño ve en las elecciones una oportunidad para la "reconstrucción nacional" y la "confianza" con Feijóo

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, en rueda de prensa en Mérida - PP DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha considerado que el adelanto electoral en España supone una "muy buena noticia", ya que es una oportunidad para que los españoles puedan votar por la "reconstrucción nacional" y la "confianza" y la "estabilidad" que ofrece el 'popular' Alberto Núñez Feijóo.

Tras aplaudir que "por fin" el socialista Pedro Sánchez ha permitido que los españoles puedan decidir en las urnas, ha remarcado que el PP está preparado para las elecciones, con Alberto Núñez Feijóo al frente, "con una alternativa, con un proyecto para España, y con la voluntad de devolver al país algo que este Gobierno ha ido perdiendo durante demasiado tiempo: estabilidad, confianza, libertad y capacidad de gobernar".

Todo esto frente a un Gobierno de Pedro Sánchez que ha mantenido durante años el "bloqueo", los "chantajes" y los "parches", ha subrayado Núñez, quien ha incidido en que el 29N supone una oportunidad para "recuperar la dignidad, la libertad y para poder decidir".

En rueda de prensa este lunes en Mérida, el portavoz 'popular' se ha referido así al adelanto electoral anunciado por Sánchez, y que a juicio de su partido supone "el reconocimiento de una realidad que ya no podía seguir ocultando de que este Gobierno no puede gobernar, no tiene mayoría para sacar adelante sus propias medidas, y que estaba en las últimas".

De este modo, ha valorado la posibilidad de que los españoles "vuelvan a decidir, que se acabe la política de despacho, de chantajes y de supervivencia parlamentaria, que se deje de gobernar mirando de reojo para ver dónde se puede arañar el siguiente voto" por parte de Pedro Sánchez.

Así, ha criticado que en realidad el Gobierno de Sánchez no ha sido capaz de ofrecer respuestas a "problemas de todos los españoles" como la vivienda, la economía de las familias, el precio de la energía y de la cesta de la compra, el AVE extremeño o sobre Ceuta. "Y mientras España estaba esperando respuestas inmediatas, Sánchez estaba y ha estado pendiente de otra cosa, de cómo sobrevivir política y judicialmente", ha espetado.

Según ha indicado, además, esta convocatoria "deja en evidencia que (el Gobierno central) estaba en un laberinto sin salida", tanto porque no ha podido solucionar los "problemas" como porque está "rodeado" de procedimientos judiciales, investigaciones, condenas y penas de cárcel que afectan al "entorno político y familiar" de Pedro Sánchez.

(((Más información en Europa Press)))