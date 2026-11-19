MÉRIDA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura impulsará desde la Cámara autonómica una proposición de ley para su remisión a la Mesa del Congreso con el objetivo de lograr la introducción de modificaciones en la Ley de Montes estatal.

La propuesta inicia ahora su tramitación en la Cámara extremeña, después de que haya salido adelante este jueves en el pleno de la Asamblea con el apoyo en su votación por parte del PP, el rechazo del PSOE y de Unidas, y la abstención de Vox.

Cabe apuntar que la proposición 'popular' ha prosperado en forma de enmienda a la totalidad con texto alternativo planteada a otra que inicialmente había formulado el PSOE para solicitar, en este caso, la introducción de cambios en la Ley de Montes y en la Ley de Evaluación Ambiental nacionales.

Dicha propuesta socialista no será tramitada al prosperar la enmienda a la totalidad formulada por el PP, que será ahora la que en su lugar inicie su tramitación parlamentaria en la Asamblea.

Los cambios que plantea el PP en su enmienda aluden únicamente a la ley estatal de Montes, y buscan dotar a la gestión forestal de un marco "más operativo" y "ajustado a la realidad del medio rural extremeño", que facilite las actuaciones de prevención, preserve la actividad y los aprovechamientos del monte, y permita una respuesta administrativa "coordinada" y "eficaz" frente a los incendios forestales.

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