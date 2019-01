El PP lamenta que los PGEx 2019 consuman la "reedición del Pacto de la Corrala" y "no valen ni para llegar a abril"

Publicado 15/01/2019 23:15:32 CET

MÉRIDA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha considerado que los Presupuestos de Extremadura para 2019 aprobados este martes gracias a la abstención de Podemos suponen una "reedición del Pacto de la Corrala" entre PSOE y la formación morada, y ha alertado de que las cuentas aprobadas "no valen ni para llegar hasta abril".

Por eso "el nuevo Gobierno que llegue en mayo" tras las elecciones autonómicas "tendrá que cambiar estos presupuestos y hacer muchas modificaciones presupuestarias", ya que se tratan de las cuentas "de la falsedad, o los fake-presupuestos".

De esta forma se ha pronunciado el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, en rueda de prensa en la Asamblea de Extremadura tras la aprobación de los Presupuestos de Extremadura para 2019 con el voto a favor del PSOE, la abstención de Podemos, y los votos en contra de PP y Ciudadanos.

En su intervención, Hernández Carrón ha recordado que hoy "se ha consumado" lo que ya avanzó el pasado mes de octubre, cuando dijo que "estos presupuestos estaban pactados, sellados, pasteleados, atados y completamente acordado entre Podemos y PSOE", por lo que ha valorado que el PP acertó al decir que "estos eran los presupuestos del Pacto de la Corrala".

Unos presupuestos que, según el portavoz de Hacienda del Grupo Popular, "empiezan y terminan como la legislatura, en un acuerdo del toldo de la Corrala entre el señor Fernández Vara y la izquierda radical de Extremadura",

Por tanto, la aprobación de estos presupuestos de 2019 gracias a la abstención de Podemos ha supuesto una "reedición del Pacto de la Corrala",

Así, Hernández Carrón ha lamentado que con estos presupuestos se ha "contado el cuento a los funcionarios de que se va a pagar la carrera profesional", cuando lo cierto, ha dicho, es que en estos presupuestos de la "extrema izquierda" no se recoge "ni un solo euro consignado" para este pago.

También "han contado el cuento" de que con estos presupuestos "se iba a garantizar la autonomía municipal" a través de una ley a los ayuntamientos, "cuando el Fondo de Cooperación Municipal no ha incrementado ni un solo céntimo", mientras que "se ha contado el cuento de nuevos hospitales" que tampoco "están consignadas suficientemente".

Ante esta situación, Hernández Carrón ha aseverado que estos presupuestos "se han solucionado de una forma muy rápida, muy efectiva", a través de un teléfono que "se ha descolgado en Galapagar y ha llamado a Presidencia de la Junta", por lo que "desde Madrid directamente han dicho que tenía que haber un acuerdo entre Podemos y PSOE".

Así, ha relatado que el PP había alcanzado "numerosos acuerdos" con Podemos en enmiendas "interesantes para los extremeños" en materias como vivienda o energía, pero "la lideresa de Podemos nos dijo en una de las últimas reuniones que no había acuerdo", mientras que los diputados de Podemos ha "reconocido" a miembros del PP "que había órdenes superiores de que no se llegara a acuerdos con el PP", porque "todo estaba pactado entre PSOE y Podemos".

Por todo ello, Hernández Carrón ha considerado que el Gobierno que salga de las urnas en las elecciones de mayo "va a tener que rehacer unos presupuestos que no van a servir para nada", ya que se trata de unas cuentas "inútiles", ya que "no se ejecutan" y "sufren numerosísimas modificaciones presupuestarias".

Ha añadido que los presupuestos están elaborado sobre "unas previsiones de ingresos ficticias" tras lo que ha lamentado que la Junta de Extremadura "veta el diálogo" en la Cámara sobre asuntos que "no les gustan", tras lo cual Hernández Carrón ha concluido asegurando que lo votado este martes "no valen para nada" ya que "la no ejecución, las modificaciones presupuestarias, los vetos y los ingresos ficticios hacen irrealizable este presupuesto".