El PP se mantiene en 29 diputados con el 69,1% escrutado, el PSOE en 18 y Vox pierde un escaño en favor de Unidas

Papeletas electorales y sobres para las elecciones autonómicas en Extremadura en un colegio electoral, a 21 de diciembre de 2025 - Javier Cintas - Europa Press

MÉRIDA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

En Extremadura, con el 69,1 por ciento de los votos escrutados, el PP se mantiene en 29 diputados y el PSOE consigue 18, mientras que Vox perdería un escaño, hasta los 11, en favor de Unidas por Extremadura, que subiría a siete.

De esta forma, y con el 69,1 por ciento escrutado, el PP alcanza el 42,36 por ciento de los votos emitidos, cuatro puntos más que en 2023, mientras que el PSOE pierde 13 puntos hasta el 26,3 por ciento.

Por su parte, Vox duplica el apoyo recibido pasando del 8,1 al 17,4 por ciento y obtiene 11 diputados, mientras que Unidas también crece en casi cuatro puntos, hasta el 9,9 por ciento de los votos y siete diputados.

Cabe recordar que la mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura se sitúa en los 33 escaños.

Los resultados, con el 69,12% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'25 VOT'25 %'25 ESC'23 VOT'23 %'23 PP 29 152.714 42,36 28 237.384 38,78 PSOE 18 95.091 26,38 28 244.227 39,9 VOX 11 63.032 17,48 5 49.798 8,13 PODEMOS-IU 7 35.832 9,94 4 36.836 6,01



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: