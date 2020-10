El PP pide la "convocatoria urgente" de la comisión del Covid por la "situación de emergencia" de la atención primaria

MÉRIDA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha solicitado este jueves la "convocatoria urgente" de la comisión parlamentaria del Covid-19 ante la "situación de emergencia" en la que se encuentra la atención primaria, tras el caso de una mujer que falleció esta semana "sin haber recibido atención médica presencial a pesar de haberla solicitado en varias ocasiones".

Para Teniente, este último caso corrobora lo que viene denunciando el Partido Popular desde hace meses y es que la "atención telefónica en el sistema público sanitario no funciona", por lo que ha exigido que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, comparezca en dicha comisión para explicar qué ha ocurrido en dicho caso y se "comprometa a abandonar la atención telefónica como sustitutiva de la presencial".

"La atención primaria está viviendo una situación límite", ha explicado Teniente en nota de prensa, quien ha recordado que los propios colegios profesionales advierten que dicha atención "ha muerto" y el resultado es "que muere gente".

Ante esta situación, ha afeado la 'popular' que el PSOE se niega a "reconocer la realidad" y ha recordado que los socialistas votaron en contra del refuerzo de la atención primaria hace apenas dos semanas en el parlamento regional así como del cumplimiento de los compromisos con el personal sanitario, que están "exhaustos".

La portavoz parlamentaria del PP ha afirmado que no se puede continuar así "ni un día más" porque no se puede "permitir que vuelva a pasar lo que ha pasado" con esta mujer, por lo que "hay que volcar todos los recursos hacia el SOS que están lanzando los profesionales sanitarios y reforzar la atención primaria antes de que no haya retorno".