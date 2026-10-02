El PP pide "ver la película completa" y recalca que Extremadura sigue "avanzando en empleo"

Archivo - La diputada del PP en la Asamblea de Extremadura Isabel Cortés en una imagen de archivo - PP - Archivo

MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Asamblea de Extremadura Isabel Cortés ha pedido "ver la película completa" y no quedarse solo con el dato de paro correspondiente a septiembre, ya que, como ha recalcado, Extremadura sigue "avanzando en empleo", con 3.370 personas más trabajando que hace un año.

Cabe destacar que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 1.120 personas en septiembre en Extremadura en relación al mes anterior, hasta los 61.807 desempleados.

"Los datos son claros. Extremadura hoy tiene 3.370 personas más trabajando que hace un año y tenemos 61.807 personas desempleadas, la cifra más baja de todos los meses de septiembre", ha valorado en rueda de prensa.

Así, y aunque ha mostrado su preocupación por el aumento del paro en septiembre en 1.120 personas, ha dicho que no permitirá que la comparativa de un mes impida ver el "increíble trabajo que se ha realizado" y ver la "película completa".

"La película completa en Extremadura es que llevamos un año reduciendo el desempleo y, frente al discurso de la oposición, vamos a seguir trabajando y vamos a estar muy orgullosos de lo conseguido, de las políticas de empleo, de las políticas económicas y vamos a seguir en ello", ha dicho.

En este sentido, Isabel Cortés ha puesto en valor que la Junta no se limita a que las cifras de paro bajen sino que se ocupa de poner en marcha medidas para que los extremeños puedan encontrar un empleo, para que las empresas puedan contratar y para que los autónomos mantengan y generen puestos de trabajo.

"Hay quienes deciden hablar mal de su tierra, como es el Partido Socialista, decide hablar mal de las empresas y de los autónomos que crean empleo. Y luego existe otra realidad, que es el gobierno de la presidenta María Guardiola, que decide trabajar", ha contrapuesto.

Además, Cortés ha recordado al PSOE que Extremadura es la segunda comunidad que más crece en España, con un PIB del 3,6 por ciento, por encima de la media nacional, algo que "no ocurría desde el 2017".

También, y en relación al paro juvenil, se ha referido a que ha descendido en la región en casi ocho puntos porcentuales desde el 2023. "Que si le parecen mal los jóvenes que están ahora en el desempleo, me gustaría saber qué opinaban de sus cifras", se ha preguntado.

Por ello, la diputada 'popular' Isabel Cortés ha pedido a los socialistas que abandonen el discurso "catastrofista" y que "reme" junto al PP por Extremadura.

En otro orden de asuntos, y sobre la propuesta del secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, de un Pacto Regional por la Vivienda, Cortés se ha preguntado cómo van a hablar los socialistas de vivienda si en su última legislatura solo consiguieron hacer 22.