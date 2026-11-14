El PP promete suprimir el IVA para autónomos que ingresen menos de 85.000 euros e implantar la ventanilla única

La candidata número uno del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Badajoz, Teresa Tortonda, en el Mercado de Abastos de Villanueva de la Serena (Badajoz), a 14 de noviembre de 2026. - PP DE EXTREMADURA

VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ), 14 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Badajoz, Teresa Tortonda, ha recordado los compromisos de su formación hacia los autónomos, como la supresión del IVA a los profesionales que ingresen menos de 85.000 euros, la implantación de la ventanilla única o de una tarifa 'cero' para los nuevos autónomos.

Tortonda, que ha atendido a los medios durante su visita al Mercado de Abastos de Villanueva de la Serena (Badajoz), junto al candidato 'popular' a la alcaldía de la localidad, Javier Pineda, ha afirmado que ser autónomo "no puede ser una profesión de riesgo" en la que "no sabes si lo que te vas a encontrar va a ser un cliente o lo que te vas a encontrar va a ser más impuestos" o "un formulario nuevo".

Así, la candidata 'popular' ha destacado las medidas impulsadas por el gobierno extremeño, liderado por María Guardiola, que incluye un plan para autónomos, financiado con 121 millones de euros, la reducción de la burocracia o la tarifa 'cero' para nuevos profesionales del colectivo.

"Todo esto que en Extremadura está funcionando, Alberto Núñez Feijóo, el que va a ser el presidente del Gobierno a partir del 29 de noviembre, también lo lleva en su programa electoral", como es la supresión del IVA franquiciado, destinado a los autónomos que ingresen menos de 85.000 euros, la implantación de la ventanilla única para reducir la burocracia y una tarifa 'cero' para nuevos autónomos.

Según ha recordado Tortonda, la medida del IVA franquiciado es una medida procedente de Europa y que todavía no se ha traspuesto al sistema legislativo español. "Lo que no puede ser es que desde Europa te dicen que lo tienes que aplicar, que nos están multando diariamente por la no aplicación, que llevamos una iniciativa en la Asamblea de Extremadura y el PSOE vota en contra", ha resaltado.

"El 29 de noviembre, los ciudadanos, los españoles, tienen que elegir entre un modelo, entre Pedro Sánchez, que nos quiere pobres y pedigüeños, a un proyecto que lo que quiere es la libertad, el crecimiento y el progreso de la economía de un país", ha proclamado Tortonda.

INVESTIGACIÓN DE LA OBRA DEL AVE A EXTREMADURA

Por otro lado, la candidata del PP también se ha referido a la noticia conocida este pasado viernes de una investigación de la UCO de una obra de 28 millones de euros en el AVE a Extremadura relacionada con el 'caso Koldo'.

"Aquí lo que ha pasado es que nos han vuelto presuntamente a robar, que es el 'modus operandi' del Partido Socialista. Y eso los extremeños lo tenemos que saber, y eso los extremeños no lo podemos consentir", ha declarado.

"Extremadura es una isla con muchos territorios, preciosa, con un gran capital humano de recursos naturales, pero que no podemos darlos a conocer al resto de España y al resto de Europa y no podemos converger porque ni nos miran y, para lo poquito que nos miran, es para quitarnos las perras", ha agregado acerca de esta investigación.