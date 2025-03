PP, PSOE, Vox y Unidas instan en la Asamblea al Gobierno a recuperar la conversión de la N-435 en la A-83 Badajoz-Huelva

MÉRIDA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP, el PSOE, Vox y Unidas por Extremadura se han puesto de acuerdo este jueves en el pleno de la Asamblea para instar al Gobierno central a revocar su decisión de "cancelar" el proyecto de conversión de la carretera N-435 en la autovía A-83, entre Badajoz y Huelva.

En la iniciativa, planteada por el PP mediante una propuesta de pronunciamiento de la Cámara regional, con el voto a favor de la misma todos los grupos con representación en la Asamblea solicitan igualmente al Ejecutivo nacional a dotar el citado proyecto de la financiación necesaria y a agilizar todos los trámites necesarios para su ejecución.

En defensa de la iniciativa de su grupo, el diputado del PP Manuel Naharro ha considerado un "nuevo agravio" a Extremadura la "suspensión" de la conversión en autovía de dicha infraestructura, y ha lamentado la "frialdad absoluta" con la que el Gobierno central "ha decidido cancelarla".

"Se trata de otra promesa incumplida, otro obstáculo para Extremadura", ha alertado Naharro, quien ha afirmado que la N-435, además de "obsoleta", supone "un peligro" para quienes la utilizan a diario.

Tras alertar de que en los últimos cinco años ha crecido un 30 por ciento el número de accidentes en dicha vía, ha afirmado que esta carretera supone "una trampa mortal" que "no es admisible". "Es inaceptable que mientras que otras regiones se destinan cientos de millones de euros a mejorar infraestructuras viarias Extremadura continúe esperando con resignación", ha señalado.

El 'popular', en este sentido, ha defendido la necesidad de mejorar las "infraestructuras del siglo pasado" con las que cuenta Extremadura, porque ello contribuiría a evitar el "aislamiento" y a ayudar a la mejora de la competitividad logística de la comunidad.

"Extremadura no puede seguir pagando el precio de los pactos de La Moncloa con Cataluña por el empeño de Pedro Sánchez de mantenerse en el puesto", ha aseverado Naharro, quien ha advertido de que la "anulación" de la A-83 no debe producirse como consecuencia de los "pactos" con los separatistas dentro de un "agravio comparativo evidente".

"No pedimos privilegios, pedimos justicia. Mientras no tengamos infraestructuras dignas seguiremos siendo ciudadanos de segunda a ojos del Gobierno. Esto es una cuestión de dignidad", ha subrayado. "Estamos exigiendo un derecho y no nos cansaremos de hacerlo hasta que Extremadura tenga lo que le corresponde", ha añadido.

PSOE

A su vez, la diputada del PSOE Teresa Nuria García Ramos ha considerado que el PP trata de "atacar" al Gobierno central con la conversión en autovía de la N-435 entre Badajoz y Huelva para "tapar" que la Junta "no está haciendo absolutamente nada en materia de infraestructuras" de competencia regional.

Tras remarcar así que "todos los avances" en la N-435 se han producido con gobiernos socialistas, ha defendido que el PSOE defiende en todo caso la conversión en autovía de dicha carretera entre Badajoz y Huelva, a diferencia de lo que según ha indicado ocurre cuando el PP coincide en el poder en Extremadura y a nivel nacional.

"Ustedes no son de fiar, no tienen palabra, lo han demostrado una y otra vez y Extremadura no merece estar en manos de alguien que no vele por sus intereses", ha dicho.

En este punto, García Ramos ha pedido al PP que abandone "de una vez" la "lucha partidista" y atienda a las demandas de la Sierra Suroeste en cuanto a la conversión en autovía de la N-435 entre Badajoz y Huelva y también la autovía Zafra-Jerez, que es "tan necesaria" como la primera.

VOX

Mientras, el diputado de Vox Juan José García García ha lamentado que por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se haya condonado" la conversión en autovía de la N-435 entre Badajoz y Huelva "porque necesita el dinero para mantenerse en el sillón".

Tras defender así la recuperación de dicho proyecto, ha criticado que el mismo no haya salido adelante con ningún ejecutivo central anterior, y ha rechazado la "argumentación macarra y chabacana" del ministro de Transportes, Óscar Puente, de que "no hay suficiente tráfico" para acometerlo.

Con ello, ha reivindicado que dicha infraestructura "es una comunicación necesaria que tiene que ser un hecho en el más mínimo tiempo posible".

UNIDAS POR EXTREMADURA

De su lado, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha considerado que no supone "una buena estrategia" culpabilizar a Cataluña de la situación de la región, y ha apostado por el contrario por unir esfuerzos político para exigir al Gobierno central, "gobierne quién gobierne", lo que corresponde a la comunidad.

"Es muy importante que los partidos en Extremadura seamos capaces de poner por encima de las estrategias partidistas a nivel estatal las necesidades que tenemos como región", ha espetado como estrategia para sacar adelante las infraestructuras que la región requiere.

En este punto, se ha mostrado "de acuerdo" con la defensa de la conversión de la N-435 entre Badajoz y Huelva en autovía, pero "también armonía con la naturaleza".