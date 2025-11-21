El PP registra en la Junta Electoral de Extremadura una denuncia contra Sánchez por "pedir el voto antes de la campaña"

El portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, atiende a los medios en el patio de los naranjos de la Asamblea extremeña - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP extremeño ha registrado este viernes en la Junta Electoral de Extremadura una denuncia contra el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por, asegura la formación, "pedir el voto antes de la campaña electoral".

Así lo ha anunciado en declaraciones a los medios frente a la Asamblea de Extremadura el portavoz de los 'populares' en la región, José Ángel Sánchez Juliá, asegurando que Sánchez visitó el pasado miércoles la región "para pedir el voto" de cara a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.

"Pedro Sánchez vino esta semana para arropar al candidato procesado, pero no para hablar de Extremadura, para decir que la central nuclear de Almaraz continúa o que el AVE va a estar en 2030, ni vino para hablar de las autovías en la región porque está preocupado por sus chanchullos y líos judiciales", ha considerado Sánchez Juliá.

En concreto, el portavoz del PP de Extremadura ha defendido que Sánchez "pidió el voto antes de la campaña electoral" en el acto conjunto que protagonizó este pasado miércoles, 19 de noviembre, junto al candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en Mérida.

