El PP reprocha a Cotrina que no defendiese ante Illa una financiación basada en la solidaridad y la igualdad

El portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha reprochado al líder del PSOE en la comunidad, Álvaro Sánchez Cotrina, que --según indica-- no defendiese ante el presidente de Cataluña, Salvador Illa, durante su visita de esta semana a la región un modelo de financiación basado en la "solidaridad interterritorial" y en la "igualdad de todas las comunidades autónomas".

Esto, a su juicio, supone que Sánchez Cotrina "no defiende los intereses de Extremadura", ya que aunque intenta "vender" que "es un mirlo blanco", realmente "es el embajador del sanchismo" en la comunidad.

"Hemos visto estos días al señor Sánchez Cotrina pasearse con el señor Illa y no defender los intereses de Extremadura. No le ha dicho que la financiación tiene que ser un modelo basado en la solidaridad interterritorial y en la igualdad de todas las comunidades autónomas", ha sentenciado Sánchez Juliá a preguntas de los medios tras una reunión mantenida este viernes en Mérida con responsables de ATA.

En este sentido, el 'popular' ha defendido que "los servicios públicos tienen que ser de igual acceso para todos los españoles", mientras que el modelo "totalmente injusto" que está poniendo en marcha en materia de financiación el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lo que hace es generar una España de dos velocidades, y a Extremadura la quieren dejar en el vagón de cola".

"Y nosotros le decimos al señor Sánchez Cotrina que abandone el sanchismo, que de una vez por todas defienda a Extremadura, porque lo único que hizo ayer fue hacerse una foto con Salvador Illa y no defender a Extremadura", ha remarcado el portavoz 'popular', que ha considerado que el líder del PSOE extremeño "lo que le tenía que haber dicho a Salvador Illa es que la misma solidaridad que tuvo el pueblo extremeño para construir Cataluña, tiene que tenerla la Cataluña con el resto de España y con los extremeños para construir un país de iguales entre todos".

En este marco, ha pedido a Sánchez Cotrina que aclare si le parece "bien" que del reparto extraordinario planteado "Extremadura reciba cero" mientras que "Cataluña se lleva millones de euros"; y también si apoya o no que "la deuda que tiene Cataluña la paguen también los extremeños".

"Creo que ayer el señor Sánchez Cotina perdió la oportunidad de defender a Extremadura. Ha vuelto a sentarse al lado del sanchismo, al lado del PSOE, y flaco favor no hace a todos los extremeños que el líder de la oposición abandone los intereses de Extremadura por estar constantemente mirando sus propios intereses", ha concluido.