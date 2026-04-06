El PP señala que economía extremeña "funciona" tras cerrar marzo con menos desempleo en todos los sectores

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en una rueda de prensa en la Asamblea. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha subrayado que la economía de Extremadura "funciona" gracias al impulso de las políticas del gobierno regional de María Guardiola, que han permitido cerrar el mes de marzo con el menor número de desempleados de la serie histórica y con descensos en todos los sectores.

En una comparecencia para valorar los datos del paro publicados este lunes, ha remarcado que estas cifras vienen a "constatar que Extremadura vive un buen momento económico desde que María Guardiola está al frente de la Junta".

Unos datos que suponen asimismo la "consolidación de una tendencia", en referencia al "descenso continuado del desempleo" en la comunidad, a lo que se suma también el incremento de la afiliación a la Seguridad Social.

El dirigente 'popular' ha remarcado que en la región hay 7.846 personas menos en las listas del paro que hace un año, de las que el 62% son mujeres. "Extremadura crece más que España, crea más empleo que España, y sí, es gracias a las políticas de María Guardiola" que permiten a la comunidad, ha dicho, encabezar ránquines nacionales.

Sánchez Juliá ha puesto el foco en el comportamiento de la construcción, que un sector que marca, ha dicho, la "buena salud de cualquier economía", con un descenso en Extremadura de casi un 18 por ciento en el último año.

Una bajada del desempleo en la construcción que en marzo se situó en el 7,7 por ciento, un nivel superior al del sector servicios, lo que indica que la economía regional "está generando empleo fuera de la estacionalidad", ha señalado el portavoz 'popular'.

Así, ha remarcado que las políticas impulsadas por María Guardiola están funcionando, como es el caso de las bajadas de impuestos, el aval joven, que ya ha ayudados a 1864 jóvenes y el Plan Habita, que está fomentando la construcción de viviendas en 52 municipios de la región.

En cuanto a la calidad de los empleos, ha señalado que en marzo el 13 % de los contratos que se han suscrito eran indefinidos.

Por tanto, hay "más mujeres saliendo del desempleo" en Extremadura, así como hay "más autónomos" y se han puesto en marcha los "mecanismos suficientes para que la economía extremeña crezca en todos los sectores".