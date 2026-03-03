El PP subraya que con María Guardiola en el poder Extremadura tiene "más empleo, mejor economía y más servicios"

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del PP en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, en rueda de prensa - PP - Archivo

MÉRIDA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha subrayado que los datos de paro demuestran que con María Guardiola en el poder la región tiene "más empleo, mejor economía y más servicios".

De este modo se ha manifestado a tenor de los datos de paro dados a conocer este martes, que ponen de manifiesto que en febrero hay 6.676 extremeños más trabajando que en igual mes de 2025, además de haber alcanzado "récord histórico" en afiliación, lo que demuestra que "con María Guardiola la economía extremeña está al alza".

Sánchez Juliá también ha puesto de manifiesto que la región cuenta con el "mejor" registro de autónomos para un mes de febrero, 80.858. Y es que Extremadura cuenta con 646 nuevos autónomos, en tasa interanual, de los cuales 455 son mujeres.

Esto, a su juicio. "demuestra el apoyo y acompañamiento por parte del gobierno de María Guardiola no sólo a los trabajadores por cuenta propio, sino también a las mujeres que deciden emprender un negocio porque a ellas se les apoya y acompaña con políticas que tan buenos resultados están dando como la cuota cero para autónomos donde están incluidas las mujeres que se incorporan tras la maternidad".

Pero, además, y haciendo gala del "trabajo transversal" del gobierno de María Guardiola y donde se tiene en cuenta a "todos los extremeños", la región está experimentando un descenso en el desempleo "en todos los colectivos y edades". Tanto los jóvenes, como los parados de larga duración o los mayores de 45 años, insiste, apunta el PP en nota de prensa.

Y a esta "tendencia al alza", el portavoz del Grupo Parlamentario Popular explica que hay que sumar las últimas cifras conocidas de exportaciones, donde la región bate "récord" con más de 4.000 millones de euros, lo que supone un 22 por ciento de producto más exportado que en el año anterior.

Esta es una "buena sintonía global" en la región marcada por el gobierno de María Guardiola, ha espetado Sánchez Juliá, quien ha manifestado que las empresas extremeñas crecen "por encima" de la media nacional en ventas, rentabilidad e inversión, según vierte el Análisis económico y financiero de la empresa española 2025.

Sánchez Juliá ha finalizado insistiendo en que ésta es la "tendencia" que Extremadura debe seguir "porque así lo han pedido los extremeños". "Las urnas dijeron que María Guardiola debe seguir siendo la presidenta de todos los extremeños para que nuestra comunidad siga creciendo y tener una Extremadura con más empleo, mejor economía y más servicios", ha remarcado.