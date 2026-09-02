El PP valora la "tendencia positiva" del paro en Extremadura con Guardiola: "Las medidas favorecen el empleo"

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha destacado la "tendencia positiva" del desempleo en la región desde que gobierna María Guardiola, gracias a las diferentes medidas que viene implementando y que "llevan mucho tiempo favoreciendo la creación de empleo".

Así, tras reconocer que "como es habitual" en agosto se ha incrementado el paro en la comunidad, se ha mantenido en la postura que viene defendiendo ya su partido de que "hay que mirar la foto completa de la película" y de que, en ésta, se evidencia una "tendencia positiva pese a la estacionalidad".

Con ello, ha remarcado que con Guardiola en el poder "Extremadura tiene el mejor dato de desempleo de su historia", algo que demuestra a su juicio que las medidas que su Ejecutivo autonómico funcionan en esta temática.

De este modo se ha pronunciado Sánchez Juliá en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de este miércoles en la Asamblea, y donde ha reprochado que los socialistas no mantengan su postura de que "cuando bajaba el desempleo en Extremadura todos los meses decían que era gracias a las políticas de Pedro Sánchez" y ahora que sube en agosto no lo relacionen con las políticas del Gobierno central.