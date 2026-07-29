El PP y Vox aprueban el Presupuesto de Extremadura para 2026 sin incorporar ninguna de las enmiendas de la oposición

La presidenta de la Junta, María Guardiola, los vicepresidentes Óscar Fernández y Abel Bautista, y la consejera de Hacienda, Elena Manzano, en el pleno de los presupuestos de este miércoles en la Asamblea - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2026 han sido aprobados este miércoles con los votos a favor del PP y Vox, que forman el Gobierno de coalición en la región, mientras que el PSOE y Unidas por Extremadura han votado en contra.

Un proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2026 que se ha aprobado sin incorporar ninguna de las enmiendas parciales presentadas por los grupos de la oposición, que han sido rechazadas todas ellas con los votos del PP y Vox en el pleno de este miércoles en la Asamblea.

Han sido en total doce horas de debate de las 622 enmiendas parciales de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas por Extremadura que han llegado vivas al pleno de la Asamblea de Extremadura celebrado este miércoles, y que se han debatido por secciones a lo largo de la jornada.

Por tanto, y trsa el rechazo de todas las enmiendas parciales de la oposición, el Presupuesto de Extremadura para 2026 ha sido aprobado este miércoles como fue elaborado inicialmente por el Gobierno regional, únicamente con la incorporación de 36 enmiendas parciales del PP y Vox, que fueron aprobadas ya en la Comisión de Hacienda y Presupuestos.

Cabe recordar que los Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 contemplan un importe total de 8.854 millones de euros, lo que representa un incremento del 9,3 por ciento más que el ejercicio anterior, y que suponen 755,6 millones de euros más.

Tras la aprobación de los presupuestos regionales, los diputados del PP y Vox han protagonizado un largo aplauso y abrazos en el Hemiciclo de la Asamblea, mientras que los miembros del PSOE y Unidas por Extremadura han permanecido en sus asientos.