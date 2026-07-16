PP y Vox exigen en la Asamblea que el Gobierno paralice y revoque la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres

El diputado de Vox Alfredo Galavis interviene en el pleno de la Asamblea - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PP y Vox han exigido en la Asamblea de Extremadura que el Gobierno de España paralice y revoque las actuaciones dirigidas a retirar la Cruz de los Caídos de Cáceres.

La propuesta de pronunciamiento pide también que el Ejecutivo central cese en cualquier tipo de iniciativa que suponga eliminar o retirar símbolos o elementos de la historia de España por razones de "sectarismo ideológico" y a impulsar las modificaciones legislativas que determinen la derogación de la Ley de Memoria Democrática.

La iniciativa, defendida este jueves en el pleno de la cámara legislativa regional por el diputado de Vox Alfredo Galavis, ha contado con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y el rechazo del PSOE y Unidas por Extremadura.

En su intervención, Galavis ha recalcado varias veces que la Cruz de los Caídos de Cáceres "no se toca", una posición que, como ha dicho, "no es un simple eslogan" ni el "deseo de unos nostálgicos", sino lo que "quiere el pueblo de Cáceres".

También ha asegurado que la iniciativa persigue defender la "verdad" frente a la "manipulación del gobierno corrupto y mafioso de Pedro Sánchez", ya que ha sostenido que la Cruz de los Caídos es un "símbolo de la ciudad" que en 1984 fue desprovisto de "cualquier simbología".

Por ello, en su opinión, es "mentira" que el Gobierno quiera eliminar un "vestigio ideológico" y tampoco obedece a un "ejercicio de memoria democrática" sino que es un "claro ejercicio de sectarismo institucional".

Además, y sobre la Ley de Memoria Democrática, que ha tachado de "nefasta", el diputado de Vox ha señalado que "no busca concordia, ni unidad, ni patria, sino todo lo contrario, odio, separación y destrucción".

TURNO DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, la diputada del PP Luisa María Durán Pagador ha defendido que la Cruz de los Caídos representa un "referente" para la ciudad, para la provincia y para Extremadura y ha acusado al PSOE y a Unidas, con su discurso en este asunto, de tener una "desconexión total" de la realidad y del sentir de la "inmensa mayoría de la sociedad extremeña".

Así, ha dicho que el enclave es un "símbolo indiscutible" del patrimonio de la ciudad de Cáceres y un punto de encuentro que forma parte de la vida cotidiana de los cacereños durante "generaciones". "Este monumento no pertenece a ningún gobierno, a ningún partido político y no pertenece a ninguna ideología", ha dicho, además de recordar que fue resignificado en 1984 por una corporación municipal socialista.

De la misma forma, ha incidido en que hace unos años el PSOE lo tenía "todo" para eliminar la Cruz al gobernar a la vez a nivel local, regional y nacional pero no lo hizo porque "no significaba ningún conflicto para la ciudad de Cáceres, que en la actualidad tampoco existe".

Por ello, ha recalcado que el PP ha votado a favor de esta propuesta porque no va a permitir que el PSOE y Unidas por Extremadura utilicen el patrimonio de los cacereños como "rehén de sus batallas ideológicas y de sus frustraciones políticas".

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha puesto en valor que su grupo ha rechazado la iniciativa con "toda la fuerza" de sus dieciocho escaños, pero sobre todo con la convicción de saber que están en la Asamblea no solo para defender las ideas que representan a su partido sino también para "fortalecer" la democracia y las instituciones.

En esta línea, ha dicho que la propuesta, aunque la trae Vox, es de este partido y del PP y responde al pacto de gobernabilidad, que recoge la declaración de este enclave como Bien de Interés Cultural que, en su opinión, tiene un "origen político franquista y no representa elementos artísticos singulares".

"Esto es así, lo pinten ustedes de los colores que quieran. Tiene un origen político franquista y su permanencia en el espacio público supone un elemento de humillación a las víctimas", ha señalado la parlamentaria socialista.

Gil Rosiña también se ha referido a que dentro de dos día se cumplirá el aniversario del inicio de la Guerra Civil en España y, ante ello, la presidenta de la Junta, María Guardiola, "ha decidido ya, sin sonrojarse, blanquear el fascismo, el franquismo y eso es lo que hace hoy con esta iniciativa".

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura David Araújo ha criticado el contenido de la propuesta y ha preguntado a los diputados de Vox si les ha llevado tres meses redactar estas "cuatro páginas de basura ideológica", ya que se conocen las intenciones del Gobierno desde noviembre del año pasado y la resolución desde el mes de abril.

"¿O es que querían ustedes hacer coincidir el debate en esta cámara con el 90 aniversario del golpe de estado que se dio en este país en 1936? No sé, a lo mejor es por eso", ha aseverado.

En este sentido, ha apuntado que, según informes emitidos por los expertos, se establece que la Cruz de los Caídos de Cáceres carece de valor histórico o artístico y es un monumento que nunca fue concebido ni se ha dedicado al culto ni a otros fines de carácter religioso.

"Es una cruz, una Cruz de los Caídos, como usted la ha definido, levantada sobre el terror para la exaltación de la causa de los golpistas, porque aquí no había dos bandos iguales, había un gobierno legítimo de la República y un bando sublevado golpista, asesino y sanguinario", ha concluido.