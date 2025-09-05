El precio de la vivienda libre sube un 12,2% en el segundo trimestre en Extremadura, según el INE

Archivo - Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda libre ha subido un 12,2 por ciento en el segundo trimestre del año en Extremadura en comparación con el mismo periodo de 2024.

Esta cifra se sitúa por debajo del 12,7 por ciento de incremento acumulado a nivel nacional.

Así, el precio de la vivienda libre se ha disparado en España un 12,7% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, registrando así su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica, en el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes.

Con la subida del segundo trimestre, superior en medio punto a la experimentada en los tres primeros meses del año, el precio de la vivienda libre acumula 45 trimestres consecutivos de alzas interanuales en el país.

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva ha subido un 12,1% interanual en el segundo trimestre en España, una décima menos que en el trimestre anterior, mientras que el precio de la vivienda usada se ha disparado un 12,8%, tasa medio punto superior a la del trimestre previo y la más elevada en 18 años, concretamente desde el primer trimestre de 2007.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas han presentado en el segundo trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre, y todas además han sido de dos dígitos.

Las mayores subidas de precios se han producido en Murcia, con un alza del 14,6 por ciento; Aragón y La Rioja (+13,7%); Castilla y León y Andalucía (+13,6%), y Asturias, que ha elevado sus precios un 13,5% en relación al segundo trimestre del año pasado.

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se han dado en Cantabria (+10,8%), Castilla-La Mancha (+11,3%); Canarias y Cataluña (+11,6%), y Baleares (+11,7 por ciento).

TASA TRIMESTRAL

En tasa trimestral (segundo trimestre sobre primer trimestre), el precio de la vivienda libre ha aumentado en España un 4%, medio punto superior a la del trimestre anterior y la más elevada desde el segundo trimestre de 2015, cuando repuntó un 4,2 por ciento.

Con la subida registrada entre abril y junio, el precio de la vivienda libre encadena seis trimestres consecutivos de alzas.

Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda nueva ha subido un 2,6% trimestral, frente al incremento del 5,5 por ciento del trimestre anterior.

Por su parte, el precio de la vivienda de segunda mano ha aumentado un 4,2% en comparación con el primer trimestre del año, tasa un punto superior a la del trimestre anterior y la más alta desde el segundo trimestre de 2015, cuando el precio subió un 4,6% trimestral.