Los precios industriales bajan un 1,3% en enero en Extremadura en tasa interanual

MADRID/MÉRIDA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios Industriales (IPRI) ha bajado un 1,3 por ciento en Extremadura en enero respecto al mismo periodo del año pasado, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asimismo, en cuanto a la variación mensual, los precios industriales han subido un 0,7 por ciento en enero con respecto al pasado mes de diciembre.

En el conjunto del país, los precios industriales han disminuido un 2,9 por ciento en enero en relación al mismo mes de 2025, tasa una décima superior a la de diciembre, por la evolución de los precios energéticos.

Con la tasa interanual del primer mes de 2026, la inflación del sector industrial encadena tres meses en negativo.

