El presidente de la Asamblea se reúne con el ciclista Paco Fernández antes de acudir al Mundial en Montreal

El presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, se reúne con el ciclista Francisco Jesús Fernández
El presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, se reúne con el ciclista Francisco Jesús Fernández - ASAMBLEA DE EXTREMADURA
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 17 septiembre 2026 12:32
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   MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, se ha reunido este jueves con el ciclista Francisco Jesús Fernández, corredor sub-23 del club 'Extremadura Pebetero', y el gerente del equipo, Alfonso Rodríguez, tras conocerse la convocatoria del pedalista para representar a España en el Mundial que se celebra en Montreal a partir del próximo 20 de septiembre.

   En su encuentro, Manuel Naharro le ha trasladado su apoyo antes de partir a Canadá este viernes y ha expresado el orgullo de "contar con un corredor formado en nuestra tierra y con una proyección tan grande".

   El ciclista Francisco Jesús, natural de Jaén, fichó por el club ciclista segedano con tan sólo 17 años y ocupa actualmente el primer puesto de la clasificación nacional en su categoría, según informa la Asamblea de Extremadura en nota de prensa.

    "Me gusta mucho Extremadura y me siento cómodo en el equipo", ha afirmado el ciclista, que ha querido dejar un recuerdo en la Asamblea de Extremadura con una maillot firmado. A partir del próximo domingo, comienza su particular reto mundialista representando los colores del club extremeño.

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