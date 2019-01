El presidente de la Audiencia de Badajoz apela al "alma" de los jueces para dictar sentencias "proporcionadas"

Publicado 18/01/2019 15:21:57 CET

Luis Romualdo Hernández Díaz-Ambrona ha tomado posesión de su cargo este viernes

CÁCERES, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El magistrado Romualdo Hernández Díaz-Ambrona ha tomado posesión este viernes como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz en un acto que ha tenido lugar en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en Cáceres, y en el que ha apelado el "alma" de los jueces a la hora de dictar sentencias "proporcionadas" y "a tiempo".

Díaz-Ambrona ha resaltado que sobre los jueces pesa una "gran responsabilidad" y no se puede olvidar que detrás de las sentencias hay personas y en los actos judiciales se decide sobre la vida, la libertad y el patrimonio de hombres y mujeres. "Por ello no se puede caer en el riesgo de la indiferencia burocrática, ya que nos debemos a los ciudadanos que no solo merecen una respuesta proporcionada y a tiempo sino también un trato atento y considerable", ha dicho en su discurso.

"Hemos de ser jueces con alma y no basta con trabajar, sino que hay que poner interés en lo que hacemos y cuidarnos del peligro de la noticia", ha alertado el nuevo presidente de la Audiencia de Badajoz, que ha criticado la "excesiva judicialización de la vida diaria" debido a los "tiempos convulsos" que vive el país con "problemas de relevancia".

A este respecto, ha recordado que la misión del Poder Judicial es "resolver conflictos" y que la Administración de Justicia es la garante de los derechos y de las libertades públicas y de los ciudadanos a través de unas leyes que, en algunos casos, no se ajustan a la realidad social.

"No es solo que los bienes materiales tengan una obsolescencia programada sino que a las normas les pasa lo mismo y las leyes no dan respuesta a muchos casos y aunque siempre ha pasado así, ahora es más frecuente", ha señalado en su discurso de toma de posesión, en el que ha criticado que, debido a esta circunstancia, "los jueces tienen que ser la fuente principal y directa de creación del derecho", una función que no es propia del poder judicial, sino del legislativo por lo que cree que "cada cual debe asumir sus propias responsabilidades".

"El poder legislativo no puede hacer dejación de funciones", ha espetado Díaz-Ambrona que considera que se da la paradoja de que en algunos ámbitos "sobran normas" y en otros casos "faltan". Así, cree que en materia de derecho administrativo hay un "exceso" de leyes ya que se regula hasta cuándo y cómo se debe sacar de paseo a los perros, mientras que en otros ámbitos hay, a su entender, "cierta relajación" como el caso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que "ha sido parcheada una y otra vez" y "nunca renovada".

Asimismo, ha criticado que, en los últimos años, la Sala Civil del Tribunal Supremo ha sido "un pequeño Congreso de los Diputados" y, por la vía de hecho, se ha convertido en un órgano legislativo. "Asistimos los jueces a una nueva cultura jurídica y la sociedad cambia de forma acelerada e imprevisible de modo que muchos fenómenos no están previstos en las leyes y quedan a merced de los principios generales del Derecho que, con su función integradora, se convierten en válvulas de cierre del sistema", ha añadido.

Por todo ello, ha reclamado un Poder Judicial "independiente, imparcial y con recursos humanos y materiales" pero también ha hecho autocrítica de la actuación de los jueces porque "no siempre la culpa la tienen los otros", ha concluido.

ELEGIDO EN NOVIEMBRE

Díaz-Ambrona, que hasta ahora era magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia de Badajoz, con sede en Mérida, fue elegido el pasado mes de noviembre por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz, en sustitución de José Antonio Patrocinio Polo, que optaba a renovar su cargo, al que también se presentó Emilio García-Cancho Murillo.

El nuevo presidente del órgano judicial provincial, que proviene de una destacada familia de juristas, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid desde 1989 y, un año después, ingresó en la carrera judicial con un primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Plasencia.

Después ha trabajado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Alcobendas (Madrid), y hace más de veinte años regresó a Mérida para ocupar una plaza de magistrado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2. En el año 2014 se incorporó a la Audiencia Provincial de Badajoz.

Hernández Díaz-Ambrona también ha sido docente en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Badajoz, es autor de numerosos artículos y ha ofrecido varias conferencias relacionadas con el derecho de familia o las cláusulas abusivas y los problemas procesales en el derecho bancario, entre otros temas.

Al acto de su toma de posesión han asistido la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la alcaldesa cacereña Elena Nevado, así como el vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes, que ha sido el padrino del nuevo presidente provincial, entre otros miembros de la judicatura, fiscalía, letrados y funcionarios.

El presidente del TSJEx, Julio Márquez de Prado, ha alabado la figura y el trabajo del predecesor de Díaz-Ambrona, José Antonio Patrocinio Polo, que ha ocupado el cargo diez años, y ha dado la bienvenida al nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz, al que ha deseado toda la suerte en el desempeño de sus funciones en este importante organismo judicial.