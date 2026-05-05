El presupuesto del Ayuntamiento de Cáceres para 2026 asciende a 90,66 millones de euros y crece un 6,7%

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, junto a concejales de su equipo de Gobierno en la presentación de los presupuestos de 2026 - EUROPA PRESS

CÁCERES, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto del Ayuntamiento de Cáceres para 2026 asciende a 90.664.963 euros frente a los 84.970.042 de 2025, lo que supone un aumento de 5,69 millones de euros y un crecimiento porcentual del 6,7% respecto al ejercicio pasado. De esta forma, las cuentas municipales se convierten en las más altas de la historia de la ciudad, con deuda cero y con más de 9 millones de euros de inversiones reales con fondos propios.

Entre las principales inversiones se consignan 2,2 millones de euros para el acondicionamiento de una parcela municipal en la calle Miguel Ángel Ortí Belmonte (Mejostilla) para instalar de forma definitiva el mercado franco y para otros usos polivalentes, así como 2,8 millones para la reforma integral de la avenida Virgen de la Montaña, 833.000 euros para rehabilitar viviendas sociales para alquiler asequible, y 366.000 euros para la renovación del abastecimiento de agua en La Sierrilla.

Para la ampliación de suelo industrial en el polígono industrial de Capellanías se reservan 1,5 millones de euros, que se sumarán a otro millón para modernizar el citado polígono, además de 400.000 euros para la redacción del proyecto del Pabellón de Ferias, y otro millón para mejorar los accesos al campus universitario.

Un parking disuasorio en la Casa de Cultura de Gredos (133.000 euros); el parque de los Olmos con 30.000 euros de consignación; 170.000 para acondicionar el Paseo Alto con la construcción de un circuito BTT; y 170.000 euros para la redacción de proyectos para las reformas de las avenidas Rodríguez de Ledesma y Portugal, son otras de las inversiones previstas en las cuentas municipales.

Los números los ha presentado este martes el alcalde Rafael Mateos, acompañado de su equipo de Gobierno, en una rueda de prensa el día después del anuncio del acuerdo al que se ha llegado con el grupo municipal Vox para conseguir la mayoría suficiente para sacar adelante los presupuestos.

"Son unos presupuestos ambiciosos que consolidan el modelo de ciudad en el que venimos trabajando desde el 2023, pero que por encima de cualquier otra cosa, son muy realistas. Cada cifra está pensada y ajustada con el máximo rigor y, sobre todo, que cuentan ya con un primer visto bueno por parte de los técnicos", ha explicado el regidor.

Mateos ha insistido que los presupuestos refeljan el modelo de ciudad en el que se está trabajando en esta legislatura que está basado en "el equilibrio financiero, una apuesta muy decidida por las inversiones, el crecimiento sostenible de nuestra ciudad y la modernización de los servicios públicos para, en definitiva, mejorar la vida de los cacereños y de las cacereñas", ha apuntado.

"Y vamos a hacer todo esto poniendo encima de la mesa una nueva rebaja fiscal que va a afectar al IBI y al impuesto de circulación", ha avanzado Mateos, que ha subrayado que el objetivo de estas cuentas es "demostrar que con una buena gestión no es necesario asfixiar ni meter la mano en los bolsillos de los vecinos".

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