El presupuesto de la Diputación de Badajoz para 2026 asciende a 321,48 millones, un 5,3 por ciento más

BADAJOZ, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuestos de la Diputación de Badajoz para 2026 asciende a 321.483.644,59 euros, lo que supone un incremento del 5,3 por ciento o 16,1 millones más respecto al ejercicio de 2025.

De ese total, 75,7 millones se corresponden con el Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio; 34,7 millones con Economía Sostenible, Contratación Estratégica y Patrimonio; o 31,2 millones para Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, además de 2,5 millones para Igualdad, 15,6 millones para Innovación y Administración Digital o 15,8 millones para Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo.

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado en rueda de prensa este lunes en el Palacio Provincial estos presupuestos que se van a llevar a un pleno extraordinario el próximo jueves, día 20, para su aprobación, y cuya cifra se corresponde con el consolidado una vez se han realizado las transferencias internas, por lo que en esos 321,5 millones se integran las aportaciones a las cuentas de los consorcios y organismos de la entidad.

En su intervención, Del Puerto ha remarcado que han sido elaborados para la concertación social y la escucha activa y para ejecutarlos entre la institución, los ayuntamientos, las entidades o los agentes sociales y los vecinos, "con unidad y colaboración para seguir avanzando hacia el futuro, para seguir mejorando el presente y para luchar contra la despoblación, pero sobre todo para mejorar la vida de los ciudadanos". "Esa unión será la que haga posible una provincia más sostenible, más inclusiva e igualitaria, más dinámica y más en red".

