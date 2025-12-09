La previsión de lluvia en Mérida obliga a modificar los fuegos artificiales y la Pitarra Popular por Santa Eulalia

MÉRIDA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
La previsión de lluvia en Mérida para la noche de este martes y la jornada del miércoles, han obligado a modificar la agenda de actos civiles que tenía previsto celebrarse en honor a Santa Eulalia, patrona de la ciudad.
De esta forma, el espectáculo de fuegos artificiales en honor a la Patrona, previsto para la noche de este martes, se traslada a este miércoles, Día de Santa Eulalia, a las 19,30 horas, entre los puentes Romano y Lusitania.
En lo que respecta a la Pitarra Popular, prevista para este miércoles a las 14,00 horas en la Puerta de la Villa, se traslada al sábado 13 de diciembre, a las 14,00 horas, en la Plaza de España con la actuación de una Zambombá flamenca.