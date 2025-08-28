Previsión meteorológica en Extremadura para hoy jueves, 28 de agosto de 2025

Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 28 agosto 2025 5:32
   MÉRIDA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, día 28, cielos poco nubosos con algunas nubes altas, así como temperaturas en descenso.

   En concreto, los termómetros oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 30 de máxima en Badajoz, así como entre los 16 y los 28 grados en Cáceres.

   Por su parte, los vientos soplarán en la región del oeste y noroeste, flojos con intervalos de moderados, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

