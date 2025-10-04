Previsión meteorológica en Extremadura para hoy sábado, 4 de octubre de 2025

MÉRIDA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 4, cielos poco nubosos con nubes altas.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un descenso o permanecerán sin cambios, mientras que las máximas no variarán o sufrirán una ligera bajada.

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 11 y los 31 grados en Badajoz, así como entre los 12 y los 29 grados en Cáceres, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, que añade que los vientos soplarán en la región del oeste al noroeste, flojos.